美味程度讓食神都想落淚！民生社區美食地圖大搜查

2018年04月04日 14:09 中時電子報 簡怡欣

把握清明連假這兩天好天氣出遊去！位在台北市松山區的民生社區，除了有日前榮登米其林「必比登推介」美食餐廳名單的「我家小廚房」，DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》從去年3月22日到今年3月21日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，整理出「氣質勝地民生社區超好吃美食」，帶大家一探最具網路話題的美食地圖。

先前網友票選的全台10大好吃蛋炒飯，第1名是民生炒飯專賣店，老闆黃泰申標榜不加味精、現炒，贏得民眾支持。（本報系資料照 王英豪攝）

NO.14 民生炒飯

隱藏在民生社區不起眼的巷子裡，普通的小店面搭上略有年紀的小攤車，低調到不行卻總是排著長長的人龍，這是新客對民生炒飯的第一印象，但願意排隊還不一定吃得到！通常老闆會先大鍋炒，一一統計炒飯數量，越多人點的口味就會優先炒，粒粒分明的炒飯帶有淡淡的醬油香，再配上胡椒的畫龍點睛，最迷人之處就是它的不豪華但是色香味都恰好到位。

店家地址：台北市松山區民生東路五段27巷

時間：週一至週日 11:00–20:30；週六 11:00-13:00（週日公休）

有時候紅豆餅（@sometimes_beans）分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 6 日 6:20 上午 張貼

NO.12 有時候紅豆餅

大家談到民生社區常都脫離不了「文青」風格，但不論是真文青還是假文青都會愛上有時候紅豆餅。一開始隱身在民生公園旁的小民宅裡，現在搬到延壽街上，原先的小庭院用餐區現在則改成立食區，最夯的口味莫過於馬鈴薯起司，吃一個就有飽足感，當下午茶真的CP值超高，而前陣子還推出紅豆混奶油的雙餡口味，綿密的口感獲得不少顧客青睞喔～

店家地址：台北市松山區延壽街3993號

時間：12:00-18:30；週一公休

Bonjour 朋廚（@bonjourmylife）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 21 日 12:08 上午 張貼

NO.10 朋廚烘培坊 Bonjour

「朋廚」店名取自於法文Bonjour，鄰近民生社區最綠意盎然的富錦街，顯眼的紅色招牌超吸引人~朋廚早期在民生社區經營的其實是早午餐店，後來轉型專心經營麵包店，扎實的口感及迷人的香氣累積不少死忠粉絲，之後一路拓展到台北各大區域，甚至連海外都有分店！造訪民生社區第一站真的大推薦朋廚，不然晚來可就搶不到麵包了～

店家地址：台北市松山區民生社區新中街41號（直營店）

時間：06:00–13:00；週二休息

小草 作 Grassphere（@grassphere）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 27 日 11:02 下午 張貼

NO.8 小草 作 Grassphere

以手工茶為出發點，強調不加防腐劑，在民生社區裡滿街咖廳環繞下，以「茶」為出發點的小草作顯得特別亮眼！有種各式各樣的手工茶，店內備有聞香罐供顧客挑選，奶茶類則是現煮現點喔！（覺得好幸福）另外店內也有外帶瓶，以及去年超紅的果乾水，在民生社區逛累了，不妨來罐清涼的果乾水吧！解渴又健康～

店家地址：台北市松山區延壽街175號

時間：週二至週日 10:00–18:00

松果院子 Restaurant Pinecone（@r_pinecone）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 5 日 7:48 下午 張貼

NO.7 松果院子

座落在富錦街上的松果院子，淡綠色的窗戶配上白底有著日式簡約風格，小小的招牌有些低調，但恰巧襯起民生社區的緩慢步調，店內處處見得到店家佈置的巧思，怎麼拍怎麼美啊（轉圈）。而近期最受歡迎的料理則是新推出的「唐揚雞」系列，炸的鮮嫩多汁恰到好處，配上手工義大利麵條，還有不定期推出的手工甜點，週末還不知道要去哪裡走走嗎？都看到這了你還猶豫什麼！

店家地址：台北市松山區富錦街449號

時間：週一至週日 11:00–21:00

♊️趴趴走!!!👻（@lepakpanda）分享的貼文 於 PST 2016 年 3月 月 9 日 4:26 上午 張貼

NO.6 我家小廚房

榮登米其林「必比登推介」美食餐廳名單，我家小廚房真的實至名歸啊！座落在民生社區裡街道邊，我家小廚房如其名一般真的充滿「家」的感覺，老闆娘身兼主廚，菜單上充滿五湖四海各樣菜色，其中以魚料理最受顧客愛戴，不過登上米其林推薦後，現在可是一位難求啊～連在地住戶想吃都要排隊。

店家地址：台北市松山區延壽街115號

時間：17：30～21：00，週一、二公休

NO.5 Fujin Tree Cafe 富錦樹咖啡店

如果說民生社區是台北的後花園，那富錦樹咖啡就是後花園裡盛開的浪漫牡丹。富錦樹咖啡為同名集團底下的複合式咖啡廳，除了一般的飲品餐點外，還有販賣生活雜貨。而最讓人驚豔的是整家店看起來「沒有門！」整片落地玻璃讓室內空間更顯開闊，陽光自然灑進屋內，充滿日式氣氛，再配上一杯溫熱的拿鐵，真的會以為自己正走在東京的代代木公園。

店家地址：台北市松山區富錦街353號（另有華山分店）

時間：週一至週日 09:00-21:00

吉姆 楊（@sai10192000）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 7 日 4:28 上午 張貼

NO.3 Snail 蝸牛義大利餐廳

隱身在民生東路巷弄內，被花草包圍著的蝸牛義大利餐廳，靠著真材實料一路從民生社區發跡，堅持義式慢活料理，讓你吃得飽又放緩步調享受「吃美食」的樂趣，如此慢活及草木扶疏的氛圍，還曾被部落客形容有「老文青」的感覺，輕鬆中帶點個性。而除了一般的義式料理，近期最受顧客歡迎的週末限定早午餐，套餐內有飲料、沙拉、麵包、甜點等等，CP值真的爆表啊！

店家地址：台北市松山區民生東路四段56巷3弄10號（另有敦南店、天母店）

時間：週一至週五 11:30-21:30；週六至週日 08:30-21:30

賴詩鈞（@good30126）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 14 日 2:36 上午 張貼

NO.2 六順豆花

鼎鼎大名的六順豆花座落在民生社區之胃的新東街，最有名的就是「火山芋泥冰」，用傳統剉冰搭起來的碗狀冰山，中間放的可是滿滿der芋頭泥～搭配著淋上黑糖水的挫冰，一口接著一口吃到停不下來，而且濃稠的芋泥夏天可以配剉冰，冬天也有西米露搭擋，會成為第二名不是沒有原因的，因為芋泥真的是滿到心坎裡啊！而且隔壁還有熱門美食「蕭家牛雜湯」，一鹹一甜的組合，真的是絕配，美味程度堪稱食神都落淚。

店家地址：105台北市松山區新東街26巷1-1號

營業時間：13:00-22:45（每週一公休）

九州鬆餅前陣子推出全新「九州抹茶雙醬鬆餅」，以京都宇治抹茶製作鬆餅為基底，搭配濃厚系、清爽系2種抹茶醬（圖片提供／九州鬆餅）

NO.1 九州鬆餅

號稱「全日本最好吃的鬆餅」在台灣的第一間店就坐落在民生社區最熱門的富錦街上，店內裝潢走鄉村風路線，跳色的沙發椅讓人不由得少女心噴發，除了舒適的用餐環境，九州鬆餅還顛覆一般人對鬆餅的印象，竟然有「番茄肉醬口味」的鬆餅，甜甜鹹鹹的口感很讓人驚艷！

2015年開幕當時的人潮可是一路排到路口，想預約只能等到2個月之後。而現在雖然熱潮過了，但九州鬆餅還是民生社區最火熱的美食，畢竟好吃又好拍，想抗拒它的魅力真的很難啊～不過店內只有36個座位，想吃真的要手刀前進。

地址：台北市松山區富錦街413號

營業時間：週一~週五12:00~21:00；週六、週日、國定假日10:00~21:00（另有台北松菸分店及九州鬆餅廚房門市）

(中時電子報)