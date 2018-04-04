兒童節變兒童劫！彰化傳保母虐嬰

彰化員林市陳姓保母被控粗暴對待托育的女嬰，涉嫌兒虐。（翻攝自臉書「爆料公社」）

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陳姓保母遭控邊粗暴虐嬰還一邊滑手機。（翻攝自臉書「爆料公社」）
變調的兒童劫！彰化傳有保母虐嬰

4日原本是快樂兒童節，彰化縣卻有家長在臉書《爆料公社》等社團指控自己8個月大女嬰疑似遭保母虐待的事件，PO出的監視器影像中，女嬰遭到保母粗魯對待，用力拍胸、塞奶嘴，甚至一把推開，家長是怒氣難息詢問網友「自己小孩被這樣對待，你能接受嗎？」。

彰化縣政府社會處兒童及少年福利科長黃麗絹表示，已接獲該案通報，初步調查，影片中的26歲陳姓保母的行為確實不當，將進一步查核是否涉施虐，如果屬實，將依照《兒童及少年福利與權益保障法》開罰，處6萬至30萬元罰款，甚至勒令停止接案。

黃麗絹並說，26歲陳女雖然持有保母證照，但並未向社會處取得居家托育登記證，所以是不合法的保母，全案去年社會處前往查核時，曾經對她開罰6000元，並要求停托及輔導其辦理登記。

PO文的家長更說，最讓他無法接受的是，當看到保母粗暴對待女兒的畫面時，曾經詢問保母，沒想到，得到回答竟是「習慣動作都是這樣」、「沒什麼」、「我覺得還好」。保母一副無所謂的樣子，簡直讓人氣炸。

不少網友則紛紛留言回應「「這保母有事吧

、太暴力了！」、「當然是保姆有問題啊！一直想滑手機根本就不想顧小孩」、「這太誇張了吧！」、「告她」。

「心疼」！女嬰目前由外婆照顧，外婆說，看完影片很憤怒，認為「保母沒耐心，用力拍還推，這樣怎麼帶小孩」。而且影像中，女嬰已經在哭鬧，卻只見保母還自顧滑手機，不當一回事。

(中時)

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