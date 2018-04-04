恐怖租車行 老闆率眾把人打到險失聰

鍾姓男子經營的租車行涉嫌利用車輛糾紛向被害人索財若不從即毆打成傷，警方帶回鍾等5人到案釐清案情。（張妍溱翻攝）

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警方在鍾嫌租車行內查扣球棒、電擊棒、電腦主機、租車契約、本票等贓證物。（張妍溱翻攝）
年紀輕輕28歲鍾嫌平日以雙B代步。（張妍溱翻攝）

台中市鍾姓男子經營租車行，涉嫌從去年6月開始利用車輛毀損、違規、買賣糾紛等名義，要被害人到車行強簽本票若不從就就施予暴力，其中楊姓車行員工因車輛買賣糾紛被鍾等人打到險失聰遭逼簽下70萬本票，另警方已掌握4名被害人到案說明，並帶回鍾等涉案5人，警訊後依恐嚇取財、恐嚇維安、妨害自由等罪嫌移送，鍾遭檢方聲押獲准。

去年6月警方接獲楊姓車行被害員工報案指稱，與鍾老闆買賣權利車引發糾紛，事後鍾為強討車款，率眾將他強押到車行內將鐵門拉下，一陣毆打後，頓時一陣暈眩，遭逼簽下70萬元本票，事後到醫院檢查發現左耳聽力嚴重受損。

警方調查，另名25歲廖姓男子於去年12月向鍾嫌的租車行租車因不小心撞車且因危險駕駛車牌遭吊扣，事後鍾嫌強逼廖簽70萬本票還錢，但廖僅給2萬元就失聯，鍾還在臉書放話嗆聲要肉搜廖姓被害人，廖因不堪逼迫「跑路」到南部。

台中市刑大偵六隊指出，有詐欺、妨害自由前科的鍾嫌在東區經營車行2年多，內有近20台國產汽車供租賃，年紀輕輕28歲即以雙B代步，平日交友廣闊、出手闊綽，其車行員工更PO照手持棒球棍，模樣凶狠。鍾嫌信奉密宗，在車行內供奉金剛手菩薩保佑平安，卻借事生端。

警方也發現，除了楊受害另廖姓等3名消費者陸續在去年年中至年底，遭鍾以車輛損害維修、尋車費等理由，事後強逼當事人簽下3萬元至10萬元不等的本票，甚至有1名被害人因不堪被鍾等人以臉書、LINE等通訊軟體肉搜、傳訊恐嚇，嚇到過年都不敢回家團聚。

台中市刑大偵六隊在檢察官的指揮下於3月29日持拘票前往鍾嫌租車行，帶回鍾等涉案5人，釐清涉案情節，並查扣球棒、電擊棒、電腦主機、租車契約、本票等贓證物。

(中時)

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