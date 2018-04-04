恐怖租車行 老闆率眾把人打到險失聰

2018年04月04日 14:08 中時 張妍溱

警方在鍾嫌租車行內查扣球棒、電擊棒、電腦主機、租車契約、本票等贓證物。（張妍溱翻攝）

年紀輕輕28歲鍾嫌平日以雙B代步。（張妍溱翻攝）

台中市鍾姓男子經營租車行，涉嫌從去年6月開始利用車輛毀損、違規、買賣糾紛等名義，要被害人到車行強簽本票若不從就就施予暴力，其中楊姓車行員工因車輛買賣糾紛被鍾等人打到險失聰遭逼簽下70萬本票，另警方已掌握4名被害人到案說明，並帶回鍾等涉案5人，警訊後依恐嚇取財、恐嚇維安、妨害自由等罪嫌移送，鍾遭檢方聲押獲准。

去年6月警方接獲楊姓車行被害員工報案指稱，與鍾老闆買賣權利車引發糾紛，事後鍾為強討車款，率眾將他強押到車行內將鐵門拉下，一陣毆打後，頓時一陣暈眩，遭逼簽下70萬元本票，事後到醫院檢查發現左耳聽力嚴重受損。

警方調查，另名25歲廖姓男子於去年12月向鍾嫌的租車行租車因不小心撞車且因危險駕駛車牌遭吊扣，事後鍾嫌強逼廖簽70萬本票還錢，但廖僅給2萬元就失聯，鍾還在臉書放話嗆聲要肉搜廖姓被害人，廖因不堪逼迫「跑路」到南部。

台中市刑大偵六隊指出，有詐欺、妨害自由前科的鍾嫌在東區經營車行2年多，內有近20台國產汽車供租賃，年紀輕輕28歲即以雙B代步，平日交友廣闊、出手闊綽，其車行員工更PO照手持棒球棍，模樣凶狠。鍾嫌信奉密宗，在車行內供奉金剛手菩薩保佑平安，卻借事生端。

警方也發現，除了楊受害另廖姓等3名消費者陸續在去年年中至年底，遭鍾以車輛損害維修、尋車費等理由，事後強逼當事人簽下3萬元至10萬元不等的本票，甚至有1名被害人因不堪被鍾等人以臉書、LINE等通訊軟體肉搜、傳訊恐嚇，嚇到過年都不敢回家團聚。

台中市刑大偵六隊在檢察官的指揮下於3月29日持拘票前往鍾嫌租車行，帶回鍾等涉案5人，釐清涉案情節，並查扣球棒、電擊棒、電腦主機、租車契約、本票等贓證物。

(中時)