和黃子佼已「有喜」？孟耿如秒回5個字

孟耿如（右）和利晴天今天受訪。（盧禕祺攝）

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孟耿如春風滿面。（盧禕祺攝）
孟耿如和利晴天一起演戲。（盧禕祺攝）
孟耿如談被求婚心情。（盧禕祺攝）
孟耿如謝謝大家關心。（盧禕祺攝）
孟耿如害羞說「正在流血」，意指自己沒懷孕啦。（盧禕祺攝）

黃子佼日前在46歲慶生會上向女友孟耿如求婚成功，孟耿如當時哭著說：「他對我比我對自己還好。」她今天與利晴天宣傳台視、東森新戲《高塔公主》，分享被求婚喜悅。她表示現在每天忙著趕戲、宣傳，還沒來得及好好享受被求婚幸福感，黃子佼當時下跪求婚，讓她感動落淚，有趣的是在場的見證者張小燕、LuLu都哭到比她還慘，令她印象深刻。

她笑虧黃子佼可能故意挑她正忙的時候驚喜求婚，讓她毫無察覺，問她收到幾克拉求婚戒？她反問在場的大家「幾克拉很重要嗎」？解釋自己不是喜歡戴手飾的人，所以對這個沒有特別要求，問她滿不滿意這個求婚過程？她說「我覺得重點不是過程，重要的是那個人」。

26歲的她，現階段依然希望30歲之後再考慮辦婚宴及登記，「覺得現在還是需要衝刺的時候，不想那麼快變這個身分（人妻），現在好好把握這個時光」，她說黃子佼也能理解，至於爸媽獲知女兒被求婚後的反應？她笑說：「跟我說『恭喜』。」

目前她對婚紗、婚禮都還沒有想法，但想過請媽媽設計，因媽媽曾是服裝設計師，是否已「有喜」？她妙回：「我正在流血。」

(中時)

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