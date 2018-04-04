僅距解放軍基地幾公里！美戰機墜毀吉布提

2018年04月04日 14:01 中時電子報 何宜玲

一架美國海軍陸戰隊AV-8B戰機3日下午4點從吉布提Ambouli 國際機場起飛後墜毀，飛行員緊急跳傘逃生受傷，目前狀態穩定，正在接受治療。由於該架戰機墜毀地點，距離解放軍基地只有幾公里而已，因此引起中國軍事專家的關注。

根據CNN報導，美國海軍陸戰隊AV-8B戰機(當地時間)3日下午4點，在東非吉布提基地參與軍事訓練時，不幸發生墜毀，飛行員在起飛後彈射逃生，造成受傷。

美國海軍中央司令部發言人William Urban聲明表示，目前沒有傳出墜毀造成其他地面工作人員的傷亡，也沒有對機場基礎設施造成傷害。

美軍在東非國家吉布提軍事基地，屬於永久性的大規模基地，部署了超過4000名軍人和戰機。吉布提為美國在中東和非洲重要的軍事要地。此次參與軍事訓練、不幸墜毀的AV-8B戰機隸屬於美國海軍陸戰隊，該機搭載在硫磺島號兩棲攻擊艦(USS Iwo Jima)上。

非洲小國吉布提被稱作「基地之國」，面積只有2.3萬平方公里，卻有很多國家在當地建設軍事基地。

中國解放軍去年正式在吉布提成立軍事基地，該基地除了可以容納千名軍人以外，還擁有大型飛機跑道，並可以停靠大型軍艦。這次美軍AV-8B墜機地點，距離解放軍基地只有幾公里而已，引起中國軍事專家關注。

(中時電子報)