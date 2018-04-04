小弟熟睡老大擦槍 警攻堅不費一槍一彈

2018年04月04日 14:16 中時 莊曜聰

南市警察局長黃宗仁前往白河分局表彰有功員警。(莊曜聰翻攝)

台南一名43歲程姓男子身染毒癮，且擁槍自重，與人一言不合動輒亮槍恐嚇，去年還曾與工作夥伴起口角衝突，竟憤而到被害人在屏東的住家開槍威嚇，遭到警方查獲法辦，但仍不安分，到處惹事生非，白河及新營分局成立專案小組追緝，昨日早上前往住處攻堅，正好撞見沈姓男子在樓下擦槍，程男從睡夢中驚醒，大喊「有人否？」警方一擁而上，人贓俱獲，訊後移送法辦。

警方攻堅時，51歲的沈姓男子正坐在客廳擦槍，兩手滿是黑色油污，見到員警進來一臉茫然，來不及通報就被警方壓制，熟睡的程男聽到聲響，睡眼惺忪的問「樓下是有人膩？」警方趁機逮人，不費一槍一彈。

現場共查獲改造槍枝4把、長槍及90手槍子彈共64發，安非他命43.1公克及毒品吸食器一組，兩人坦承犯行不諱，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例送辦。

警方調查，沈男其實是程男的大哥，當天早上剛好來找程男，見到他還在睡覺，等待期間索性幫程男的槍枝進行「裝備保養」，否則若持械還擊，後果不堪設想，程男應訊時則表示所有武器、毒品都是他所持有，與「老大」無關，一副很重「江湖義氣」德行，讓警方也搖頭。

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(中時)