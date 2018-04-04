NBA》不開口也惹禍？美球評為里歐納德喊冤

馬刺隊里歐納德不發一語，風暴卻愈演愈烈。(美聯社)

友善列印
中時電子報

馬刺球團和里歐納德(Kawhi Leonard)之間究竟是怎麼一回事？誰也沒想到老是一聲不吭乖乖打球的里歐納德也能引起這麼大風波。今日多家外媒又報導，一些NBA球隊的總管準備出手搶人了。

剛剛才被擠下「最顧人怨主播」的ESPN快嘴球評史密斯(Stephen A. Smith)，再度站出來替里歐納德喊冤。

「他是個打卡上班、沉默寡言的模範球員，他最不擅長做的就是引人注意。現在給他難看的是總教練帕波維奇(Gregg Popovich)，這對里歐納德非常不公平，一個最不喜歡搞肥皂劇的人，卻被外界傳成點燃風暴的人？」

里歐納德對此事發表過一次意見，就是他希望能終老馬刺。然而隨著「沃神」在兩周前爆料，隨之而來的就是馬刺茶壺內的風暴。

史密斯曾表示：「帕波維奇是極為優秀的總教練，這讓大家認為優秀的是他而不是球員，那些球星是因為帕總而優秀。比如我們稱讚鄧肯(Tim Duncan)，同時也等於在稱讚帕總。大家認為里歐納德是因為帕總的指導才能成功，這對里歐納德並不公平。」

與里歐納德相反，聯盟裡音量最大的兩個球星當屬詹姆斯(LeBron James)與杜蘭特(Kevin Durant)，每次這兩人上演肥皂劇，史密斯就毫不留情地修理他們。因此史密斯很同情里歐納德，他不是愛說話才惹麻煩，正是因為他話太少，才讓大家猜不透他到底在想什麼。

(中時電子報)

神奇倒掛金鉤 C羅：我沒想到會進… 溫網復出！ 前球王莫瑞6月拚荷蘭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。