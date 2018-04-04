NBA》不開口也惹禍？美球評為里歐納德喊冤

2018年04月04日 14:16 中時電子報 盧品青

馬刺球團和里歐納德(Kawhi Leonard)之間究竟是怎麼一回事？誰也沒想到老是一聲不吭乖乖打球的里歐納德也能引起這麼大風波。今日多家外媒又報導，一些NBA球隊的總管準備出手搶人了。

剛剛才被擠下「最顧人怨主播」的ESPN快嘴球評史密斯(Stephen A. Smith)，再度站出來替里歐納德喊冤。

「他是個打卡上班、沉默寡言的模範球員，他最不擅長做的就是引人注意。現在給他難看的是總教練帕波維奇(Gregg Popovich)，這對里歐納德非常不公平，一個最不喜歡搞肥皂劇的人，卻被外界傳成點燃風暴的人？」

里歐納德對此事發表過一次意見，就是他希望能終老馬刺。然而隨著「沃神」在兩周前爆料，隨之而來的就是馬刺茶壺內的風暴。

史密斯曾表示：「帕波維奇是極為優秀的總教練，這讓大家認為優秀的是他而不是球員，那些球星是因為帕總而優秀。比如我們稱讚鄧肯(Tim Duncan)，同時也等於在稱讚帕總。大家認為里歐納德是因為帕總的指導才能成功，這對里歐納德並不公平。」

與里歐納德相反，聯盟裡音量最大的兩個球星當屬詹姆斯(LeBron James)與杜蘭特(Kevin Durant)，每次這兩人上演肥皂劇，史密斯就毫不留情地修理他們。因此史密斯很同情里歐納德，他不是愛說話才惹麻煩，正是因為他話太少，才讓大家猜不透他到底在想什麼。

(中時電子報)