嘉縣首推「雙港遊」 邀民眾賞夕陽看夜景大啖海鮮

2018年04月04日 14:33 中時 翁聖勳

觀光小艇可搭乘48人，船上安全設備一應具全，還有冷氣可以吹。（翁聖勳攝）

觀光小艇船上供電採太陽能發電，較以往汽柴油發電來的環保。（翁聖勳攝）

連假何處去？嘉義縣擁有新鮮漁產及夕陽美景等資源作為觀光賣點的東石港，又有盛產牡蠣、文蛤的布袋港可讓民眾品嘗美味海鮮。現在不必再舟車勞頓兩邊往返，東石商港觀光業者推首創搭乘「觀光小艇」，一次遊盡東石、布袋雙港，邀請民眾一起出海觀夕陽，欣賞布袋小上海夜景及東石漁港外傘頂洲夕陽美景，充分享受幸福海風之旅。

業者江育維表示，東石港不僅有又大又肥美的蚵仔、便宜好吃的現烤小卷，碼頭邊的戲水設施，適合全家大小一同出來遊樂。港內另外的裝置藝術及漁人碼頭、夕陽餘暉等美景也是攝影愛好追拍的熱門景點。

而鄰近的布袋港則以新鮮魚貨集散著名，市場內到處都是新鮮海魚、螃蟹、蝦子、透抽等漁貨，是愛好海鮮饕客採買首選，以往兩港遊客得自行開車來回，遊興大減的大有人在，因此必需放棄其中一處，為彌補遊客的遺憾，開辦搭船雙港遊。

江育維指出，有鑑於假日或連續假期人潮、車潮對東石布袋港區的交通衝擊，因此推出觀光小艇雙港遊，希望讓民眾免去開車費神，一趟小艇輕旅行，家庭朋友就可同出遊，輕鬆將東石夕陽、外傘頂洲及去年雲嘉南濱海國家風景區管理處在布袋港打造的夜景燈光藝術，盡收眼底。

(中時)