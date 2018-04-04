批柯文哲不政策合作不會再上當 民進黨反挨轟三大缺失

2018年04月04日 14:11 中時電子報 陳怡文

有綠營黨政人士表示，從上次綠營選舉來看，與柯文哲、時力合作，絕不能只限於選舉，須有政策合作的默契，否則就像柯砲打中央、大綠小綠在推動法案矛盾的狀況，若柯無法說明對中國的理念，和未來雙方的合作方向，就沒啥談的空間，「不會再上當第二次了啦！」網友白話翻譯「不給糖就搗蛋」、「政策合作(X) 當隻聽話的狗(○)」。另外，也有網友質疑綠營自己要不要先說清楚自己的政策是什麼，不然人家要怎麼跟你合作，並列出民進黨三大缺失。

民進黨的「上當」一說，讓網友質疑「什麼叫上當？沒打算這樣做卻和你說會這樣做，被騙才叫上當。現在柯P就是堅持他的兩岸論述還有對中央政策不滿，即使威脅不和他合作，也不改變。那到底上什麼當？明明白白和你說他就是這樣。」如果柯P現在說支持dpp的兩岸政策，禁聲不炮民進黨不好的政策，得到支持選上了又再提兩岸一家親，又再炮，這才叫上當吧？一直威脅別人，要人家講或做言不由衷的事，這是...被上當？」

另有網友提問「民進黨自己要不要先說清楚自己的政策是什麼？」，一說勞工是心裡最軟的一塊，結果做的政策都是偏向資方，資方要什麼給什麼，要五毛給一塊；二說電力充足電費不漲，非核家園重視環保，結果政策是通過深澳燃煤電廠、重啟核二廠機組，電費漲價；三說台灣主體、中華台北有失國格，結果自己在國際自稱中華台北。

直批「要說跟人家政策合作，你自己要不要把自己的政策，說清楚啊？」講得那麼好聽 政策合作，乾脆叫柯文哲簽說「保證不批評民進黨切結書」算了，政策垃圾還要人家硬挺，大概也只有民進黨這個垃圾政黨做得到。

(中時電子報)