高雄國際動漫節登場 人潮直逼30萬大關

2018年04月04日 14:17 中時 柯宗緯

高雄國際動漫節今起一連四天於高雄巨蛋登場，預料吸引30萬人潮。（柯宗緯攝）

高雄國際動漫節今起一連四天於高雄巨蛋登場，預料吸引30萬人潮。（柯宗緯攝）

海青工商高二生周珈瑄（右）與同學洪彩婷大玩cosplay，模樣相當吸睛。（柯宗緯攝）

兩年一度的高雄國際動漫節，今（4）日在高雄巨蛋登場，今年遇上清明連續假期，預估4天活動人潮直逼30萬大關。這屆攤位數較上屆成長3成，推出更多優惠、限量商品，動漫迷為搶簽書會資格，不辭辛苦徹夜排隊，更有粉絲大玩cosplay裝扮喜愛的角色，模樣相當吸睛。

主辦單位中華動漫出版同業協進會秘書長高世樁指出，以往台灣動漫盛事主要以TICA台北國際動漫節、台北漫畫博覽會為主，不少粉絲請求到南部舉行，前年首度移師高雄辦國際動漫節，創下26萬人次，提袋率高、消費力驚人。

高世樁表示，此次匯集300個攤位、30多家廠商，並祭出特色商品、首發書、特裝書、獨創及限量、好康優惠、滿額贈品等。最受矚目是聚集國內外名師、聲優、偶像團體簽名或見面會，想獲簽名資格粉絲，須提早排隊搶購。

最夯莫過於蓋亞《特殊傳說II 恆遠之晝篇05》作者護玄，她是台灣原創作家，以圖文穿插的「輕小說」形式，擄獲粉絲芳心，簽書會6日下午才登場，3日傍晚就有粉絲排隊，預計發放120名，當天加碼30個名額。

海青工商高二生周珈瑄cosplay成電玩《英雄聯盟》中「剎雅」一角，全身打扮花近4000元，裝扮猶如從電玩走出來，吸引路人搶合影。周的同學、洪彩婷則一身女僕裝亮相，扮成動漫《妖狐X僕SS》「歌留多」角色，她常沉浸在劇情中，為高壓讀書生活稍微喘息，並可帶來快樂。

(中時)