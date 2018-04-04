甲午戰爭悲劇英雄 致遠艦沉沒文物於遼寧展出

2018年04月04日 14:30 中時電子報 李靖棠

據大陸新華社報導，繼前年（2016）等比例復刻船艦正式於遼寧省丹東港出航，沉於海底的致遠艦文物，於今日移師遼寧省博物館展出。帶有「致遠」艦徽破碎的白釉瓷盤、鏽跡斑斑的方形舷窗、刻有大副「陳金揆」英文名字的單筒望遠鏡、艦上加特林機槍等珍貴文物，結合圖片影像，將觀眾帶回那場慘烈的戰爭中，感念英勇奮戰的艦上官兵。

丹東港在2013年底首次發現沈船地點，隔年9月17日、適逢致遠號沉沒120週年的日子中，確認為甲午海戰的船艦，一年後同日經打撈發現致遠號徽章的文物而確認。由大陸國家文物局水下文化遺產保護中心與遼寧省文物考古研究所聯手，歷經三年的艱苦奮戰，提取水下文物計60個種類、180餘件文物，此一水下考古成果被評為2015年度全國十大考古新發現之一。

於甲午海戰沈沒的北洋海軍致遠艦，圖為打撈上岸的致遠艦舷窗。（圖/中新社）

清末北洋海軍的重要巡航艦之一：致遠號。（圖/中新社）

致遠號巡洋艦，是清末北洋海軍於1886年，向英國阿姆斯特朗造船廠（Armstrong Whitworth）訂購的兩艘軍艦之一，每艘造價84.5萬兩白銀（折合28.5萬英鎊），是清朝至甲午戰爭爆發前最新的軍艦。排水量2,353公噸、長約76.2公尺，只可惜在中日黃海海戰中，因彈藥後勤極度匱乏，在彈盡援絕之下由管帶鄧世昌率艦衝向日艦吉野號未果，途中遇水雷而沉沒、鄧世昌與200名官兵全數殉難。

從水底發現致遠號巡洋艦的魚雷引信。（圖/新華社）

經專家研判，沉沒於海底的致遠艦，由於船身與相關文物多為木質和鐵質，一旦打撈上岸恐怕保存不易，在兩害相權取其輕狀況下，考古團隊傾向讓文物維持現狀。未來將進行原址保護。為有效緩解海水對鐵質艦體的腐蝕，水下考古隊對沉艦採取了犧牲陽極的保護措施，在艦體四周焊接了10個鋅塊並定期更換，使陰極保護持續。

甲午戰爭中沉沒的致遠號巡洋艦透過復刻、於前年底「重見天日」。（圖/中新社）

清光緒20年（1894）的甲午黃海海戰中，同等級的北洋艦隊共沉沒4艘，除致遠號外，分別是經遠、超勇和揚威號，其中經遠號與致遠號相同受到日軍水雷攻擊，最後在山東威海沉沒，經甲午戰爭後李鴻章辛苦成立的北洋海軍幾乎全毀，留學英國的優秀人才、致遠號管帶鄧世昌也被後世視為悲劇英雄。

(中時電子報)