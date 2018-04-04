清明連假首日 國道塞爆 蘇花改車潮比去年多3成

清明5天連假4日開始，國道五號石碇路段兩線道都是車流，用路人依序前進。（方濬哲攝）

友善列印
中時
清明5天連假4日開始，國道三號北上深坑路段一早即塞車，用路人依燈號依序左轉。（方濬哲攝）
清明5天連假4日開始，國道五號石碇往宜蘭方向兩線道塞車，北上台北則一片空蕩蕩。（方濬哲攝）
清明連假首日，凌晨國道平均總延車公里為平日3.1倍，且發生多起車禍，導致車流回堵。（高公局提供）

今天為清明節假期第一天，高速公路局表示，除了大量車潮湧入國道，平均總延車公里為平日3.1倍，截至13時止發生7起車禍，影響國道車流，因中午12時高乘載管制結束，研判下午會再湧現一波南下車潮。蘇花改雖然車有分流，但匯集到蘇花公路變成回堵，預估今年車輛比去年多了3成。

高公局表示，今天清晨5時起湧入大量車流，於5時30分啟動國1、國3南向實施精進匝道儀控，因7時高乘載管制前，有大量車流湧入國道，導致西部國道南下國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、高架中壢轉接道-校前路與國3樹林-龍潭、新竹系統至茄苳、沙鹿-彰化系統、烏日至霧峰、草屯至南投服務區，及北上國1三重-五堵與仁德系統-大灣等路段較為壅塞，其餘路段大致行車順暢。

中午12時高乘載管制結束後，研判會再湧現一波南下車潮，除上午壅塞路段可能持續到下午之外，國1南下三義-台中也可能出現車多壅塞情形，預估下午4時過後才會逐漸紓解。

國5南下部分，上午南港系統-坪林路段較為壅塞，中午12時高乘載管制結束後，預估也會再湧現南下車潮，預估下午4時過後車流才會逐漸紓解。

蘇花改蘇澳到東澳段，雖然在春節沒有塞，但因為清明連假天數長，大量車潮湧入，平常蘇澳開到東澳僅要10分鐘，今天卻要開1個小時。

公路總局表示，蘇花改車流主要是往花蓮，蘇花改每小時容納量約1000輛，從國5南下的車流每小時約1600輛，無法容納；且即使新舊蘇花路線分流小客車和大客車，但匯集到山區蘇花公路時，變成回堵。

預估今年蘇花改車流約多了3成的量，從國5蘇澳交流道下來開車到東澳大約要開1個半小時，相較去年舊蘇花公路從蘇澳交流道開到東澳約塞了3個小時，塞車時間有減少，預估下午就可緩解。

(中時)

檢舉魔人曝光！他少這個動作 1分… 兒童節爆笑互動 小學生問馬英九…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。