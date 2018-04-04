清明連假首日 國道塞爆 蘇花改車潮比去年多3成

2018年04月04日 14:26 中時 王思慧 、 方濬哲

清明5天連假4日開始，國道三號北上深坑路段一早即塞車，用路人依燈號依序左轉。（方濬哲攝）

清明5天連假4日開始，國道五號石碇往宜蘭方向兩線道塞車，北上台北則一片空蕩蕩。（方濬哲攝）

清明連假首日，凌晨國道平均總延車公里為平日3.1倍，且發生多起車禍，導致車流回堵。（高公局提供）

今天為清明節假期第一天，高速公路局表示，除了大量車潮湧入國道，平均總延車公里為平日3.1倍，截至13時止發生7起車禍，影響國道車流，因中午12時高乘載管制結束，研判下午會再湧現一波南下車潮。蘇花改雖然車有分流，但匯集到蘇花公路變成回堵，預估今年車輛比去年多了3成。

高公局表示，今天清晨5時起湧入大量車流，於5時30分啟動國1、國3南向實施精進匝道儀控，因7時高乘載管制前，有大量車流湧入國道，導致西部國道南下國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、高架中壢轉接道-校前路與國3樹林-龍潭、新竹系統至茄苳、沙鹿-彰化系統、烏日至霧峰、草屯至南投服務區，及北上國1三重-五堵與仁德系統-大灣等路段較為壅塞，其餘路段大致行車順暢。

中午12時高乘載管制結束後，研判會再湧現一波南下車潮，除上午壅塞路段可能持續到下午之外，國1南下三義-台中也可能出現車多壅塞情形，預估下午4時過後才會逐漸紓解。

國5南下部分，上午南港系統-坪林路段較為壅塞，中午12時高乘載管制結束後，預估也會再湧現南下車潮，預估下午4時過後車流才會逐漸紓解。

蘇花改蘇澳到東澳段，雖然在春節沒有塞，但因為清明連假天數長，大量車潮湧入，平常蘇澳開到東澳僅要10分鐘，今天卻要開1個小時。

公路總局表示，蘇花改車流主要是往花蓮，蘇花改每小時容納量約1000輛，從國5南下的車流每小時約1600輛，無法容納；且即使新舊蘇花路線分流小客車和大客車，但匯集到山區蘇花公路時，變成回堵。

預估今年蘇花改車流約多了3成的量，從國5蘇澳交流道下來開車到東澳大約要開1個半小時，相較去年舊蘇花公路從蘇澳交流道開到東澳約塞了3個小時，塞車時間有減少，預估下午就可緩解。

(中時)