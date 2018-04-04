兒童節爆笑互動 小學生問馬英九：你有女朋友嗎？

2018年04月04日 14:46 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

兒童節前一天，馬英九與北市東新國小四年四班小朋友有約，在教室近距離互動。(取自馬英九臉書)

卸任總統職務後，馬英九常到大專院校演講，但到小學和小學生互動倒是少見。兒童節前一天，他依約來到北市東興國小，與小朋友近距離接觸。小學生童言童語，好笑問題一一出籠，當問到馬英九有無女朋友時，他當場傻眼，怎會問這樣的問題。

為何馬英九與這群小朋友有約？起頭是來自班導師鼓勵學生的一種用心。馬英九辦公室今（4）日po出影片提到，是四年四班班導師林冠志農曆年前寫信給馬英九，盼他今年兒童節來班上說故事，給小朋友驚喜。林冠志說，班上25位同學，有些來自低收入戶，有些媽媽是外配，他常在課堂上講述各國總統的故事，希望藉此勉勵同學用功進取。

4月3日當天，馬英九在教室和小朋友歡聚，他開放同學提問，可愛又好玩的問題一一出籠，對話內容也頗為爆笑。譬如，有學童問總統，你會唱歌嗎？馬回，唱歌唱得不好。學童提問，你都幾點回家？馬回，這小孩像是我太太一樣，平常大多晚上6、7點過後，偶爾會忙到很晚。另有學童問，你有沒有女朋友？馬當場傻眼數秒，反問我還沒當總統的時候嗎？怎麼會問這種問題？引發全場爆笑。

或許是常上法院，小朋友也注意到相關新聞。小朋友問，聽說總統被告？為什麼總統被告？馬說，是常常被告，台灣是法治國家，該回應就去回應，至於被告原因，就「要問那些告我的人」，自己都不覺得該被告。

(中時電子報)