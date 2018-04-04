李登輝總統文物 國史館公開館藏

2018年04月04日 15:37 中時 曾薏蘋

「李登輝總統文物」照片日前已在國史館公開館藏，共196卷、約32萬張。國史館表示，除了公務，還包括李前總統與友人及僚屬合影、居家生活留影及其他等主題。

此外，除了「李登輝總統文物」，今年第一季上網的數位檔還包括「資源委員會」、「外交部」；國史館表示，這2全宗數量龐大，正陸續清查中，並持續分批將已完成數位化的數位檔上網。

國史館強調，今年起，除了增加數位檔下載、列印功能外，也將上網公開頻率由每季改為每月，以加速提供數位檔上網服務。

國史館指出，107年第一季上網的數位檔包括「資源委員會」、「外交部」、「李登輝總統文物」等3全宗，總計約9200卷，逾116萬頁檔案照片。

國史館指出，3月上網公開館藏「李登輝總統文物」照片，196卷、約32萬張。照片分為「副總統時期」、「繼任第七任總統時期」、「第八任總統時期」、「第九任總統時期」等4個時期，呈現召見及會晤、出席典禮集會、接待與宴會、訪問及考察、巡視與校閱、參觀及遊覽、慰問與致祭、與友人及僚屬合影、居家生活留影及其他等主題。

至於「資源委員會」，國史館說，全宗有2萬餘卷，今年一月份完成5500卷、約30萬頁檔案上網作業，內容為資源委員會及國內附屬機構的總務類、業務類及工務類的文件，包括文書處理、治安、交際、圖書、工程實施、工程紀錄、物資管制等相關內容。

「外交部」部分，全宗計有3萬餘卷，2月完成3500卷、約54萬頁檔案上網作業，內容為亞東太平洋司、亞西司、非洲司、北美司、條約法律司及亞東關係協會等相關文件。

(中時)