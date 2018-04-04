100歲「校瑞」生日 魏明谷送350萬大紅包

埔鹽鄉新水國小4日歡度100歲生日，縣長魏明谷送上350萬元「賀禮」。（鐘武達攝）

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埔鹽鄉新水國小百年校慶暨兒童節園遊會，小朋友熱情演出。（鐘武達攝）

彰化縣埔鹽鄉新水國小4日歡度100歲生日，同時慶祝兒童節舉辦校慶園遊會，縣長魏明谷專程到場祝賀，並且送上補助運動場跑道、綜合球場及周邊整修工程總計350萬元經費的大紅包當賀禮，讓百年「校瑞」與小朋友都很高興。

新水國小校長陳讚誠表示，新水國小創校於1918年，至今已經有100年歷史，這次校慶系列活動很特別，包括「三代同堂」、「親子寫生 」、「才藝晚會」以及「天燈祈福」。

在這個特別的日子，還有「新水糕升．永恆記憶」老舊照片與學校特色展，帶著大家回顧百年校史，另外還有「書法國畫現場揮毫」以及校慶園遊會，相當熱鬧，而且是讓參加的大人、小孩都很開心。

魏明谷表示，新水國小操場PU跑道使用迄今已逾10年，表層已有多處龜裂破損，影響學生及民眾運動安全。縣府為改善學校體育教學環境，將核定補助新水國小運動場跑道、綜合球場及周邊整修工程經費350萬元。

並強調，教育是百年大計，投資教育就是投資彰化縣的未來。為改善學校教學環境設備，縣府於104至106年度陸續補助學校球場及周邊整建工程、校舍耐震補強、建物合法化補照作業、外立牆滲水修繕及周邊整建工程等整建經費累計約1450萬元。

縣府教育處表示，新水國小是彰化縣第32所百歲「校瑞」，目前全縣最老的學校是員林國小，已經120歲。

(中時)

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