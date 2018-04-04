與死神作對？委內瑞拉女子兩次起死回生

2018年04月04日 14:55 中時電子報 江飛宇

俄國衛星網報導，委內瑞拉別緹霍克（Betijoque）村子有一位現年83歲，名叫拉法埃拉．巴羅尼(Rafaela Baroni)的女士是當地名人，甚至前總統查維茲也前來拜訪過。她是知名的雕塑藝術家，不過更不可思議的是，她曾經經歷2次起死回生，許多人相信她的經歷使她成了一種巫師，來自委內瑞拉各地的人會希望她治療一些無法以科學專業解釋的疾病與現象。

生於1935年的巴羅尼，她第一次「死去」是在11歲，當時她的母親發現她身體僵硬，已經沒有生命跡象，趕緊送到附近的醫院，醫生也確診她已經死亡，家人當然很難過，但也必須開始準備喪禮。

據巴羅尼的說法，在大家以為她死去的時期，她自己還有意識，還能夠聽到與看到一些事情，比如家人為她喪禮的過程。她說：「我當時很高興，因為我的祖父和祖母來看我了，但同時我也很傷心，因為他們將要把我葬了。無論我怎麼大喊，但沒有人聽到我的聲音。」

然而就在她將被下葬的前一刻，她悠悠的甦醒過來。大家都感到驚奇，稱為「拉撒路復生」(Raising of Lazarus)。

這個不尋常經驗轉變了巴羅尼的想法，原本巴羅尼就有藝術天分，她與母親製作一些裝飾品與人物雕塑，然而經歷死而復生以後，她特別想要幫助人，表達自己對人類的愛，想要成為醫生，或是助產士，或是在創作品中投入關愛的情懷，或者擔任送行者，送人最後一程。仍然年紀小的她，曾經為一名死於麻風病的鄰居做最後疏妝打扮，以最後的形象入殮。

到了1968年，33歲的巴羅尼再度「死亡」，當時她不明原因昏迷，被送進了醫院，在昏迷了19天以後，被認為應該是死了。家屬把骨灰盒都買好了，然而因為文書資料不全，墓地說還不能埋葬，因此「已死的」巴羅尼暫放在停屍房，還不小心摔倒在地上，結果此時她發覺自己可以動了，再次復活過來。

除了這2次被開立死亡證明書的經驗，巴羅尼也曾在27歲時因僵直問題入院治療，因此在醫學詞典中，巴羅尼屬於「緊張性抑鬱障礙」，患有這種病的人在發病時，身體會變得僵硬，完全不動，如同死亡一樣，但是患者仍具有時間、空間和方向感，也能記住發生的事情。

然而巴羅尼自己相信，自己確有天神眷顧，她看到一個充滿樹木的天堂，並且自己曾被天使們包圍著，這些印象是她日後創作的靈感。

1972年，她遇到一場嚴重車禍，雖然存活了下來，但眼睛視網膜剝離，神智也沒有恢復，巴羅尼在精神療養院裡住院七個月，卻在清醒後，要求護士給她一些紗線學編織，雖然無法視物，但當她在黑暗中編織時，似乎看到一名聖女，而且形象清楚，她稱為「鏡中聖女」，並試著以木雕重現聖女的形象。到了1974年，巴羅尼的視力好轉，她相信這是聖女的保祐，此後就經常以鏡中聖女為主題，當地人也開始尊稱巴羅尼為「聖女夫人」。許多人會向她求助，希望她提供治療能力，她也以善言安慰，並且擁抱拜訪者。

然而2015年，一夥匪徒闖入巴羅尼的住所，不但行搶許多貴重物品並且毆打她，所幸並無大礙。

巴羅尼表示，總有一天她會真正與世界告別，不過卻不害怕，她說「我每天都在等待好的死亡，我不知道上帝會做什麼安排，但我會欣然接受。」

(中時電子報)