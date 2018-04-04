低頭族手麻忍10年 蔓延半身嚴重恐癱瘓

2018年04月04日 15:11 中時 王文吉

復健師示範手掌緩和運動，建議低頭族利用五指撐開，放鬆手掌壓力。（王文吉攝）

上班族35歲何女長期手麻無力，滑手機成癮的她自行上網找資料當鍵盤醫師，認為只是腕隧道症候群，10年來從未就醫，最近不適症狀擴大至右半身，她擔憂是中風，急到光田醫院求助。經醫師診斷為脊椎與手神經的「兩處壓迫症候群」，嚴重者恐有肌肉萎縮甚至癱瘓，幸復健後逐漸改善，她嚇得不敢再沉迷手機。

何女說，從她第一次右手麻痛距日前就醫至少10年時間，中途曾去坊間整脊治療過，不適感稍有緩解，但手麻症狀仍斷斷續續發作，直到今年初，麻痛症狀惡化，且範圍擴大至右半側身體，騎機車、吹頭髮、穿衣服時右手都痛麻難受，甚至無力扣鈕釦，這才驚覺不對勁。

神經內科醫師林毓慧確診何女右手的「正中神經」、右肘的「尺神經」和脊椎都有問題，經超音波、電刺激及牽引和肌力訓練等復健治療後獲得改善，暫不需要手術。復健科主任戴正忠指出，病患椎間盤突出合併腕隧道症候群同時發作，得分別治療，若復健無效，只能動手術，如果患者輕忽不治療，可能會癱瘓。

戴正忠強調，多數民眾感到身體不適即就醫，多診斷為單一病況，像何女同時出現脊椎和手神經都受壓迫者不多。他也指出，腕隧道症候群有年輕化趨勢，近半數病人都是青壯年，而坐姿不良會增加頸椎受力，導致椎間盤失去原有的彈性，刺激周邊關節形成骨刺，壓迫到脊椎神經，造成同側肩頸手腳麻木不適。

戴正忠提醒，預防麻痛發生最好的方法就是不要維持同一姿勢太久，民眾因工作需求或滑手機維持同一姿勢時，最好每30分鐘就要起身，進行走動、伸懶腰等緩和運動，讓身體休息5至10分鐘，就能避免兩疾病上身。

(中時)