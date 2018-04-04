壽山動物園兒童節很牛 小朋友很忙

高市觀光局今天在壽山動物園舉辦「美洲野牛主題」活動。（柯宗緯攝）

友善列印
中時

今天是兒童節，高雄壽山動物園「美洲野牛主題」活動，小朋友在一比一大木作野牛身上彩繪創作，現場還有兒童發展篩檢闖關、原住民童玩推廣及DIY體驗等活動，搭配著一年一度兒童寫生著色比賽，動物園人氣爆表。

觀光局長曾姿雯表示，美洲野牛體型龐大，重達1千多公斤，原是美洲最普遍大型動物，後因居住地被開墾、被無情濫捕及疾病威脅差點滅絕，經立法保育才讓美洲野牛回到野外草原生活，呼籲大小朋友重視動物保育，一同愛護大自然。

台東初鹿乳品有限公司-眷戀鮮乳與季洋莊園咖啡也加入動物認養計畫，以實際行動支持野生動物保育，曾局長除了現場頒發感謝狀外，也和兩家公司的與會代表及現場小朋友共同彩繪巨型野牛裝置藝術，代表著將為動物保育及生態永續盡一份心力。

今年壽山動物園將邁入第40週年，首波主打的「藝起繪壽山-兒童寫生著色比賽」也如火如荼進行中，希望小朋友能透過仔細觀察動物及搭配展場解說牌內容，在戶外大自然教室揮灑創意，也將對動物園的童年記憶彩繪下來。

此外，「壽山動物園40週年老照片徵集活動」也開跑了，邀請民眾踴躍投稿。4月28日及29日還有第一屆『我是動物小園長』超夯一日營隊，9日上午11點開放網路報名，更多活動訊息請上壽山動物園網站(http://zoo.kcg.gov.tw)或臉書粉絲團查詢。

(中時)

等超過2小時買春捲 網驚：在排衛… 漢神巨蛋小小店長體驗營 小朋友…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。