壽山動物園兒童節很牛 小朋友很忙

2018年04月04日 15:18 中時 柯宗緯

今天是兒童節，高雄壽山動物園「美洲野牛主題」活動，小朋友在一比一大木作野牛身上彩繪創作，現場還有兒童發展篩檢闖關、原住民童玩推廣及DIY體驗等活動，搭配著一年一度兒童寫生著色比賽，動物園人氣爆表。

觀光局長曾姿雯表示，美洲野牛體型龐大，重達1千多公斤，原是美洲最普遍大型動物，後因居住地被開墾、被無情濫捕及疾病威脅差點滅絕，經立法保育才讓美洲野牛回到野外草原生活，呼籲大小朋友重視動物保育，一同愛護大自然。

台東初鹿乳品有限公司-眷戀鮮乳與季洋莊園咖啡也加入動物認養計畫，以實際行動支持野生動物保育，曾局長除了現場頒發感謝狀外，也和兩家公司的與會代表及現場小朋友共同彩繪巨型野牛裝置藝術，代表著將為動物保育及生態永續盡一份心力。

今年壽山動物園將邁入第40週年，首波主打的「藝起繪壽山-兒童寫生著色比賽」也如火如荼進行中，希望小朋友能透過仔細觀察動物及搭配展場解說牌內容，在戶外大自然教室揮灑創意，也將對動物園的童年記憶彩繪下來。

此外，「壽山動物園40週年老照片徵集活動」也開跑了，邀請民眾踴躍投稿。4月28日及29日還有第一屆『我是動物小園長』超夯一日營隊，9日上午11點開放網路報名，更多活動訊息請上壽山動物園網站(http://zoo.kcg.gov.tw)或臉書粉絲團查詢。

(中時)