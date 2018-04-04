兒童節賴揆續推生生不息政策 將發幼兒照顧津貼

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今天是兒童節，行政院長賴清德除了祝福全國的小朋友兒童節快樂，平安、健康、快樂的長大；也強調「生生不息」是行政院今年三大施政主軸，將會提出新的幼兒照顧津貼，並逐年增設更多的公立及非營利幼兒園，減輕家長負擔。

賴揆在臉書貼文，強調每個兒童都是台灣未來的希望，讓孩子們能平安成長、適性發展，是政府的責任；「生生不息」是行政院今年三大施政主軸之一，其中，在育人政策方面，政府除將提出新的幼兒照顧津貼外，也將建構多元的托育體系，藉由持續加速教保公共化，逐年增設更多的公立及非營利幼兒園，並正積極研議，希望透過政策導引，讓私立幼兒園加入政府公共化政策等作法，以減輕家長托育費用的負擔，提升幼兒入園率，並改善私立幼兒園教保服務人員低薪問題，穩定托育服務品質。

而日前，行政院會也已通過「幼兒教育及照顧法修正草案」函送立法院審議，希望透過修法，讓企業興辦招收以員工子女為主的幼兒園，同時，透過教保服務機構公開資訊的機制，以確保家長及幼兒權益。

行政院通過的《幼兒教育及照顧法》修正草案，新增公布違法行為人規定，未來立法院三讀通過後，任職幼兒園人員如對幼兒有兒童及少年福利與權益保障法第49條規定、體罰或性騷擾之行為，可處罰鍰新台幣6萬到30萬元，並將公布行為人姓名及機構名稱。

(中時)

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