《以你為名的青春》連晨翔被「老爸」李李仁狠訓

2018年04月04日 15:27 旺報 廖慧娟

李李仁（左）與連晨翔在《以你為名的青春》扮演父子。（愛奇藝台灣站提供）

連晨翔（左）與李墨之在《以你為名的青春》第二篇章中，將迎向戀情的大結局。（愛奇藝台灣站提供）

由連晨翔主演的校園青春網劇《以你為名的青春》4月5日播出第二篇章，今天（4月4日）釋出新劇照。曾奪下金鐘獎最佳男配角的李李仁特別客串連晨翔的父親。

《以你為名的青春》3月21日首播後，表現亮眼，兩岸三地總流量累積1.3億。第二篇章描述女主角「徐永心」李墨之發現自己對「杜亞修」連晨翔的情愫，兩人在曖昧的氛圍中渡過校園生活，並且相約要考上同一所大學，迎向兩人的大結局。

李李仁與連晨翔是第2次合作，之前因《HIGH 5 制霸青春》飾演師徒，私交甚篤，這次在網劇中變父子，且首場戲就是李李仁嚴詞教訓連晨翔為何被停學3天的橋段，讓連晨翔笑說：「我上次跟李仁哥合作的時後，他演的是我的教練，我在戲裡就是常被他訓話，這次在《以你為名的青春》，他演我的爸爸，我還是再被訓話。」

連晨翔也很期待與李李仁有第3次合作，但疑似為了避免再被訓話，他希望第3次合作時，演的是警匪片：「兩個人能ㄧ起辦案，在一輛車裡偷偷埋伏那種。」

對於第一篇章獲得的好評，連晨翔感動表示：「謝謝大家喜歡，後面還有更多驚喜喔！」

(旺報)