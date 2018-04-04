外賣市場競爭激烈 無錫開出底薪46K挖角外送員

2018年04月04日 15:33 中時電子報 喻華德

據大陸《現代快報》報導，中國大陸的外賣市場蓬勃發展，共有美團(黃色制服)、餓了麼、滴滴外賣(橙色制服)等多家業者競爭外賣市場。外賣已經與大陸人民的生活密不可分，64.9%的人平均每週叫兩次外賣，在大陸可以三餐加宵夜都用手機app叫外賣，免出門也不用自己開伙。而滴滴外賣於1日正式進軍無錫，開出了高達人民幣一萬元（新臺幣46,333元）的底薪挖角機車外送員，引起「跳槽大戰」。「滴滴外賣」是「滴滴出行」推出的外賣點餐配送平臺。

外送員陸師傅說「滴滴一個月保底一萬元（人民幣），如果超過一萬就給一萬多。」。3月31日中午，記者在無錫市惠山區惠綠路附近，遇到陸師傅時，他穿著黃色美團衣服，電動車後面卻是著橙色的滴滴外賣箱。此前陸師傅在美團外賣做眾包（兼職外送員），3月31日是他在美團送外賣的最後一天。

「今天做完，明天我就去跑滴滴了。兼職的有70%都去滴滴了，現在我們這一帶做滴滴全職外送員的大概有40位。」陸師傅告訴現代快報記者，好多人選擇去滴滴就是因為有底薪，「現在美團一（訂）單便宜好多，因為以前人少，現在跑外賣人多。按照去年跑美團一個月也能拿一萬多，就是要跑到夜裡兩點。現在跑美團一個月六七千。」（新臺幣27,802至32,436元）陸師傅介紹，面對滴滴外賣引發的跳槽大戰，美團外賣最近也給外送員推出跑單衝刺獎勵。

有外送員持觀望態度，哪裡錢多跑哪裡

「先看看再說吧，誰知道能不能拿到一萬塊錢底薪，萬一拿不到想再回來就不好辦了。」一名「餓了麼」外送員表示，雖然身邊有人跳槽，但他還是持觀望態度。

「我們滴滴外賣的裝備已經買了，花了200多元（新臺幣975元），感覺有點被坑了，之前說跑200就再送200的，現在又不說了，現在說每單平均15元(新臺幣70元)，平均就難說了，我們再看看。」記者遇到兩名跑美團外賣兼職的外送員，他們表示已經在滴滴配送註冊登記做自由外送員，並且購買了裝備。「以後看哪個平臺單子多、錢多就跑哪裡，反正我們是兼職，比較自由。」

在無錫市惠山區吳韻路上，記者找到一家滴滴外賣據點，門口張貼的滴滴外送員招募令上寫著「跟著滴滴幹，月入超一萬」。負責人表示，在沒有正式上線前，公司規定不允許接受採訪。身著滴滴外賣橙色衣服的配送員進進出出，他們告訴記者，下午將進行最後一次職前培訓。「以前跑外賣兼職，什麼平臺都跑過，現在跑滴滴全職，全職有底薪。」一名已經退休的女性外送員笑稱，能不能拿到萬元底薪心裡也沒底，反正她就是出來賺賺外快。

商家又怕被「懲罰」

與這家滴滴外賣據點一條街上的商家大多尚未加入滴滴。「我們是連鎖店，滴滴已經跟我們公司談，但不知道經理怎麼想。」一名比薩店店員說，多一個外賣平臺總是好的，但能不能上滴滴外賣還要等通知。

「美團、餓了麼說如果上滴滴就會把我們下架。」一家漢堡店店員稱，其實他們渴望可以上滴滴外賣，並早已把資料發給總公司，但公司表示什麼時候上滴滴還要觀望。店員表示，店裡生意主要靠外賣，所以雖然希望入駐新平臺，但又怕被別的平臺「懲罰」。一家小吃店店員表示，店裡只有「美團」和「餓了麼」外賣，還沒有滴滴，前幾天有個女的過來說，「上滴滴就把你從美團和餓了麼下架。」

不少市民表示，外賣平臺「打架」越兇，顧客就越受益。「希望優惠多點、外賣紅包多點，我們點外賣就是看哪家有紅包優惠就去哪裡。」一名經常點外賣的白領告訴記者，她和同事的手機裡美團外賣、餓了麼都裝了，平時也會進行比價。

3月6日，滴滴外賣首批上線的9個城市為無錫、南京、長沙、福州、濟南、寧波、溫州、成都和廈門，滴滴外賣將通過降低抽傭和獎勵來獲得首批商家和用戶。

(中時電子報)