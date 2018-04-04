慶兒童節 親子手作藍帶法式烘焙樂趣多

新竹市甜甜雨甜點屋在兒童節這天舉辦「小小藍帶親子體驗營」，讓小朋友開心體驗烘焙樂。（陳育賢攝）

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新竹市甜甜雨甜點屋在兒童節這天舉辦「小小藍帶親子體驗營」，讓小朋友開心體驗烘焙樂。（陳育賢攝）
新竹市甜甜雨甜點屋在兒童節這天舉辦「小小藍帶親子體驗營」，讓小朋友開心體驗烘焙樂。（陳育賢攝）
新竹市甜甜雨甜點屋在兒童節這天舉辦「小小藍帶親子體驗營」，讓小朋友開心體驗烘焙樂。（陳育賢攝）

為讓孩子過個快樂的兒童節，新竹市甜甜雨甜點屋4日特別推出「小小藍帶親子體驗營」活動，特聘法國藍帶廚師帶領親子體驗法式水果塔的製作、設計與品嘗，小朋友們化身法國藍帶甜點主廚大秀廚藝，現場歡樂聲不斷。

甜甜雨銷售總監班傑明表示，這是1場別具創意的親子活動，也是甜甜雨第1次試辦這樣的親子活動，他本身就是兩個孩子的父親，相當認同在兒童節應增加父母與小孩的良性互動，透過塔皮的捏造與擠花擺盤的創意，讓親子同心協力完成強調美感與品味的法式甜點，意義非凡。

位在晶品城購物場場1樓的甜甜雨，昨天擠入大批親子，參加活動的家長鄧媽媽指出，因為喜歡他們的泡芙塔，所以聽到有甜點製作體驗營，就第1個報名參加。

張爸爸則表示，本來想說就讓孩子自行參加，培養他們的烘焙興趣，但主辦單位很希望家長一同參與，直到體驗過才曉得他們的心意，希望親子共同創造兒童節難忘的回憶。

班傑明表示，甜甜雨是站前第1家法式甜點店，是造雨人企業的1個品牌，由法國藍帶主廚結合造雨人一貫的體驗服務流程，讓新竹居民可以輕鬆享受法式的甜點風情，更希望大家在甜點中找到幸福的好滋味。

(中時)

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