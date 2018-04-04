打造學生就業力 暨大附中6人取得「雙料乙級專業技士證照」

2018年04月04日 15:47 中時 楊樹煌

▲暨大附中賴一毅老師課後犧牲個人休息時間用心指導學生情形。（楊樹煌攝）

國立暨大附中「商業經營科」與「國際貿易科」有6位同學，在高三階段即順利取得「會計事務資訊乙級技術士」以及「電腦軟體應用乙級技術士」2項專業證照，這是繼去年5位學長姐取得「雙料乙級證照」後，再次有6位同學於在學期間，取得勞動部「雙料乙級」技術士證照的學生，表現優異。

暨大附中實習處主任陳昇表示，歷年各項丙級技術士平均取證率約9成，電腦軟體應用乙級取證率約7成，會計事務資訊乙級近2年更高達9成5以上，同學們亮眼的表現，非常不容易。

校長張正彥表示，暨大附中專業群科包括國際貿易、商業經營、資料處理、電子商務等4科，校內專業類科教師群對輔導學生參加檢定不餘遺力，在會計資訊、電腦軟體應用、網頁設計、電腦軟體設計、門市服務、國貿業務等都讓學生在畢業前，取得「一張乙級，三張丙級」等證照，而取得兩張乙級的學生，更是不容易。

今年暨大附中專業群科高三學生144人中，有94人順利取得勞動部乙級技術士證照，通過率達6成5，張校長非常感謝賴一毅、游雅玲、盧雅玲、陳昇、呂安文、簡顯鑑、張世杰等多位教師的辛勞，因老師們長期在「課後」、「夜間」犧牲個人休息時間，幫助學生學習並順利取得乙級技術士證。

同時，也希望暨大附中專業群科的畢業學生，未來都能憑藉在校所培養熟練的專業技能，取得良好的工作機會；也恭喜這些取得乙級技術士證的同學，獲得技優甄審機會，期許同學能夠順利進入頂尖的科技大學就讀。

(中時)