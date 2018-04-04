虎航又確診1空服員染麻疹 群聚疫情擴大

2018年04月04日 15:46 中時 陳志祥

昨天確診1例台灣虎航男性空服員在飛往日本沖繩班機遭到患有麻疹的乘客感染，疫情正在擴大，該航空公司今（4）日再度確診1位同機的女性空服員也受到感染，加上日本旅客10多人感染與後續還有追蹤人數，使得這件「麻疹群聚」疫情已是國內航空史上首見的大災難！

疾管署今天公布的麻疹患者是家住台北市的20多歲女性服員，個案為3月17日從泰國搭機回國感染個的接觸者，她於4月1日自覺發冷不適，即在家中休息未執行勤務，4月2日出現發燒及出疹症狀，隨即就醫，4月3日由疾管署會同相關防疫人員前往個案住家採檢，同日醫院通報為疑似麻疹感染個案，今（4）日確認感染麻疹。

目前這位女性空服員正在家中進行健康監測，而她的同一班機上的男性同事，已於昨（3）日確診感染麻疹，不過，疾管署副署長莊人祥表示，這位女空服員在確診前3天仍有出勤，總共有6個班次的接觸者都要進行後續的自主管理。

疾管署統計，目前已掌握個案接觸者共852人，將持續監測至4月24日。由於該個案可傳染期間(3月29至4月6日)曾經搭乘大眾交通運輸或公共場所活動史，包括虎航IT210飛往大阪、IT285飛回高雄、IT280前往東京、IT201返回高雄、IT303到澳門、IT302回到桃園與高雄捷絲旅店、1960客運、1843客運等。

疾管署提醒出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天（自最後接觸日起算），如有出現發燒、出疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸史。

(中時)