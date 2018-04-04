騰訊視頻、優酷、愛奇藝聯合倡議 抵制演員高片酬

大陸騰訊視頻、優酷、愛奇藝聯合發表淨化影視產業倡議。（取自新浪微博＠優酷）

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旺報

有鑑於大陸影視產業亂象頻仍，加上官方政策導向，因此，大陸騰訊視頻、優酷、愛奇藝等3家影音網站，今天（4月4日）下午聯名發出《關於規範影視秩序及淨化行業風氣的倡議》，公開抵制演員過高片酬、撕番位（爭取排名）、亂改劇本、消極怠工等不良風氣，並表示將逐步建立劣迹演員名單庫，將有違契約精神、行爲不端、不敬業、提出無理需求、擾亂劇組正常拍攝秩序的演員納入其中。

文中表示，大陸視聽新媒體平台在積極探索影視行業新模式，為影視産業帶來新的活力，但也發現了一些令人擔憂的現象，例如「明星效應」被過分誇大；部分演員「唯身價論」，有違市場規律開出天價片酬，不再潛心創作，或是在片場消極怠工，不按規定時間出工、出演；「唯地位論」，對劇組其他主創人員不尊重，提出非正常要求、亂改劇本、干涉導演拍攝、決定演員搭配及番位等。

這些發生在部分演員身上的「不規範，甚至有違職業道德的現象」，不僅擾亂了影視生産的正常秩序，破壞了藝術創作規律，也影響了影視劇質量的進一步提升，更因而産生不良導向，損害了影視行業在民眾眼中的良好形象，為此，三家平台才決定攜手採取行動。

未來將共同抑制不合理的高片酬現象，將演員的片酬比例控制在合理的成本範圍內；在版權採買時也不採「明星唯一論」；，也要逐步建立劣迹演員名單庫，將有違契約精神、行爲不端、不敬業、提出無理需求、擾亂劇組正常拍攝秩序的演員納入其中。三家平台將對此類演員實行預警機制，謹慎聘用。

(旺報)

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