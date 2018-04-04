桃園農博揭幕 林聰賢：農業科技、文化有看頭

2018年04月04日 15:46 中時 廖德修

2018桃園農業博覽會今（4）日舉行開幕典禮，農委會主委林聰賢表示，農博是桃園市政府與農委會合作的結晶，展現台灣農業前瞻性的發展模式及農村宜業宜居的美好，具體呈現我國新農業推展科技智慧農業、六級產業農業、友善環境耕作、多元文化時尚農村等重點政策。透過中央、地方政府通力合作及結合青農、多元族群參與，展現台灣農業科技及文化之軟實力。

科技智慧農業是透過氣象殿堂展區，展示科技在農業不同層次的創新應用，運用氣象科學遙感大數據分析回饋至農業，協助農民提早因應，增加農業面對極端氣候之韌性。綠色方舟展區展現臺灣領先技術應用於智慧農業、循環農業及綠色能源，刺激產業創新並調整臺灣農業結構，以面對農業大未來。

六級產業農業則為農博首創主題式踩街巡演活動，以市集活動、藝術展演加值農村，結合青年藝術家創作農村意象作品，以導覽體驗行銷帶動地方創生。以臺灣茶產業復興之「茶香庄」為例，透過觀察、觸摸、嗅聞、品茗及茶席等五感體驗，展現出農業六級產業加值之無限可能。

所謂友善環境耕作是指農博現場的農事體驗結合三生概念，以家庭園藝鼓勵民眾體驗魚菜共生，參與共助、共學及共老之友善社區環境，以食農教育寓教於樂啟發消費者轉變觀念，有助增進國人認同新農業「友善環境耕作」理念。

還有多元文化的時尚農村，乃是以農村在地特色為「品牌」，行銷農村體驗及旅遊服務，如四國文化館展現泰、印、越、菲農業型態及新住民飲食文化；穿梭農村客家大院體驗客家工藝；拜訪原民家屋共享野菜文化；體會馬祖漁業思想起戰地文化，都是極具潛力的品牌元素。農博翻轉農村刻板形象，重新以多元「農村時尚」風貌呈現予國人。

此次桃園農博設置「台灣創新農機館」，以「茶及特用作物」、「蔬菜、花卉及種苗」、「水稻及雜糧」、「果樹」及「溫室及設備設施」5分區，展示台灣研發製造且具外銷南向國家優勢之農機、設施、控制設備等精品。館內同時設置「智慧環控溫室區」及「外銷精品展覽區」，並提供南向國家政府單位、農機採購業者及相關產業鏈代表在「商務接待區」洽商媒合，將智慧、省工農機、自動化設備輸出新南向國家，並同時帶動國內農機產業創新研發及供應內需市場。

2018桃園農業博覽會自今日起展期共計40天，有6大主題分區及25項主題展館，具體展現桃園今昔歷史人文、聚落生活、農村文化，強力推薦國人前往參觀農博，體驗我國「新農業」政策推展、農業未來趨勢及農村再生2.0，全民以行動支持農業，共享農村美好成果。

(中時)