脫韁快馬夜奔 網友：難道是幽靈馬車？

目擊網友拍下「脫韁馬夜奔」畫面，3匹快馬還一起闖紅燈左轉，跑進萬墩巷內。（王文吉翻攝）

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脫韁快馬夜奔豐勢路，影片轉發上網，有網友見怪不怪說「馬路本來就是給馬走的！」（王文吉翻攝）
有網友拍下親子餐廳飼養的馬兒，溜到東豐自行車道吃草、喝水。（王文吉翻攝）
幽靈馬車 深夜趴趴走。（記者翻攝）

誰在半夜溜馬？台中市石岡區豐勢路4日清晨出現「脫韁馬夜奔」路過駕駛驚見奇景，拍下影片上傳到臉書社團《爆料公社》，隨即引發網友熱議，有人表示，難道是幽靈馬車？還有人見怪不怪說「馬路本來就是給馬走的！」所幸夜深人車稀少，未釀成交通事故，最後員警與飼主趕到，合力將馬兒趕回馬廄，警方並依道路交通管理處罰條例對飼主開罰。

網友上傳的「脫韁快馬夜奔」畫面，先是傳來噠噠馬蹄聲，接著出現3匹快馬在豐勢路上狂奔，經過萬墩巷口，還一起闖紅燈左轉。「半夜溜馬」影片被貼上網後，立刻引發網友熱烈回應，有人表示「夜裡私奔？快跑！免得被抓回去」、「趕著上大夜班」、「是3台法拉利」、「馬這樣偷跑，好像在逃難一樣」。

警方表示，馬匹為是豐勢路一家親子餐廳飼養，疑因飼主沒有將柵欄關好，4日凌晨3時許，3匹馬跑出來在豐勢路上奔馳，警方據報後，立刻通知飼主將馬匹趕回；據了解，這家親子餐廳的馬不是第一次落跑，本月29日也有網友拍到4隻馬跑到東豐自行車道吃草、喝水。

警方指出，馬匹未關妥跑上馬路，事發在深夜，雖未造成交通事故，但仍違反交通管理處罰條例，將依法對飼主開出300至600元罰單。

(中時)

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