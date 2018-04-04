反制301條款 陸對美國大豆等106項商品加徵25％關稅

經大陸國務院批准、大陸關稅稅則委員會方才公佈反制美國加徵關稅的清單。（圖/中新社）

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為反制美國4日清晨公佈的301條款關稅，中國央視4日下午報導，中國決定發佈對美國的關稅反制措施。中國國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加徵25％的關稅，實施日期另行公佈。

陸公布對美報復關稅清單 離岸人民幣瞬間急跌

《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告》原文：

「2018年4月4日，美國政府發佈了加徵關稅的商品清單，將對大陸輸入美國的1333項、約500億美元的商品，加徵25%的關稅。美方這一措施違反了世界貿易組織（WTO）規則，嚴重侵犯中國大陸合法權益，威脅我方發展利益。」

根據在世界貿易組織項下的權利和義務，以及《中華人民共和國對外貿易法》和《中華人民共和國進出口關稅條例》相關規定，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加徵25%的關稅。有關事項如下：

一、加徵關稅的商品為大豆、汽車、化工品等14類106項商品。徵稅範圍詳見附表。

二、對原產於美國的附表所列進口商品，在現行徵稅方式、適用關稅稅率基礎上加徵25%的關稅，現行保稅、減免稅政策不變（本次加徵的關稅不予減免）。

三、加徵關稅後有關進口稅收計算公式：

關稅=關稅完稅價格×（現行適用關稅稅率+加徵關稅稅率）

從價定率商品進口環節消費稅=進口環節消費稅計稅價格×消費稅比例稅率

複合計稅商品進口環節消費稅=進口環節消費稅計稅價格×消費稅比例稅率+進口數量×消費稅定額稅率

從價定率商品進口環節消費稅計稅價格=（關稅完稅價格+關稅）÷（1-消費稅比例稅率）

複合計稅商品進口環節消費稅計稅價格=（關稅完稅價格+關稅+進口數量×消費稅定額稅率）÷（1-消費稅比例稅率）

進口環節增值稅=進口環節增值稅計稅價格×進口環節增值稅稅率

進口環節增值稅計稅價格=關稅完稅價格+關稅+進口環節消費稅

四、實施時間另行公告。

(工商)

國務院關稅稅則委員會，決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加徵25%的關稅項目。（圖/澎湃新聞）

文章來源：中國對原產於美國的大豆、汽車等106項商品加征25%關稅

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