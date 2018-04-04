俄國S-400飛彈正運往中國大陸 預計夏季可部署

2018年04月04日 15:57 中時電子報 江飛宇

塔斯社報報導，俄國在2014年11月與中國大陸簽訂的S-400防空飛彈系統合約，首批即將在今年交貨，第一批系統由3艘貨船分別裝運，然而第3艘船在運送過程中，因為風浪受損了設備，進度因而稍微延誤。

消息人士說，交付給中國大陸的S-400，是從列寧格勒州烏斯季魯加港(Ust-Lug)出發，包括一具指揮所、雷達站、發射器、供電設備和其他部件，不過第3船上的設備在途經英吉利海峽時遇到一場風暴，因此返回裝運港，以評估受損情況，與保險公司該支付多少等相關事宜。

即使如此，整套S-400仍可在夏季交付給客戶，也就是中國大陸軍方。

兩國的交易是在2014年11月開始洽談，到了2015年確定交易案，將訂購4~6套，估計價值30億美元。中國大陸成為S-400防空系統的首個國外客戶。

與其前身S-300相比，S-400系統具有改進後的相陣雷達和新的操作軟體，飛彈射程從150公里提升到195公里。

俄國還在開發所謂的「40N6」彈種，預計作戰距離為400公里，飛行高度可達185公里，可以對外層大氣的目標加以攔截。然而，目前尚不清楚40N6是否完成，迄今為止還沒有出現40N6的真實圖像。

俄羅斯預計在遠東地區，特別是俄羅斯太平洋艦隊母港海參崴附近部署了更多的S-400系統，以保護其他們在亞太地區的海軍。

(中時電子報)