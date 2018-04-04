大陸超過5成受訪者每週叫至少兩次外賣

2018年04月04日 16:00 中時電子報 喻華德

據《中國青年報》29日報導，不久前，一位女孩一日三餐幾乎全靠外賣，抽出豬油色血漿的新聞引起關注。點外賣是當下很多年輕人進餐的重要管道，不過，很多外賣品質難以保障，不利於身體健康。

《中國青年報社》社會調查中心聯合問卷網，對2,005名受訪者進行的一項調查顯示，64.9%的受訪者每週至少吃兩次外賣，52.4%的受訪者覺得經常吃外賣危害大，55.6%的受訪者坦言自己難以戒掉外賣，63.8%的受訪者希望外賣餐點提高品質，尤其要保障用油和食材的衛生。

中國人民大學研究生王維（化名）每天中午都點外賣，週六日晚上也會點。王維覺得吃外賣很方便，而且飯菜比較多樣，使用優惠券的話價錢也合適。

北京某傳媒公司員工陳梅（化名）目前還是單身，幾乎每天中午都點外賣吃。陳梅說，她吃外賣主要還是為了省時間，避免找餐館、排隊等餐的麻煩。

調查顯示，64.9%的受訪者每週至少吃兩次外賣，其中4.7%的受訪者每天吃兩到三次，14.4%的受訪者平均每天吃一次，45.8%的受訪者每週吃兩三次。13.9%的受訪者每週吃一次，18.6%的受訪者偶爾吃，僅2.7%的受訪者幾乎從來不吃外賣。

劉洋（化名）是一名自由工作者，畢業之後就一個人在上海生活，有時候一日三餐都靠外賣解決。「我作息不太規律，每天晚睡晚起，白天基本沒時間給自己準備三餐。而且我和別人一起租房生活，廚房非常狹小，做飯這件事也就不那麼讓人嚮往。外賣平臺經常有滿額減價活動，為了湊訂單，我一次會點兩頓飯的量，一天的伙食也就差不多夠了」。

調查顯示，55.9%的受訪者吃外賣是因為時間緊張，36.7%的受訪者覺得外賣普遍比實體店便宜，30.9%的受訪者是因為店鋪距離遠，28.9%的受訪者坦言自己不會烹飪，22.2%的受訪者喜歡一邊吃外賣一邊看劇的感覺，9.0%的受訪者因朋友推薦點外賣。

在北京市昌平區工作的張和（化名）因為公司有餐廳，工作日並不經常吃外賣，週六日懶得自己做飯才叫外賣。張和覺得經常吃外賣危害很大，「我一直覺得外賣的生產流程不透明，食材也不一定新鮮，長期吃肯定對身體不好」。

調查中，52.4%的受訪者覺得經常吃外賣危害大，34.9%的受訪者覺得一般，12.6%的受訪者覺得不大。

陳梅認為，吃外賣對身體有沒有傷害，還是要看餐品品質，「比如肉類食品，經常吃就知道哪家的肉更新鮮」。

劉洋說，他最近看到常吃外賣的女孩抽出豬油色血漿的新聞後，特別害怕，告訴自己一定要戒掉外賣，至少不那麼依賴，但是發現很難做到。

調查中，55.6%的受訪者坦言自己難以戒掉外賣。

陳梅說，戒掉外賣確實很困難，但吃外賣也只是自己就餐的選擇而已，「大家對外賣品質的要求也會越來越高」。

外賣有哪些可以改善的地方？調查中，63.8%的受訪者建議提高食品品質，尤其要保障用油和食材的衛生，60.9%的受訪者建議常吃外賣的人要注重健康飲食，合理搭配，34.9%的受訪者建議運用大數據手段對外賣重度依賴者提出警告，36.3%的受訪者希望外賣食物不要比實體店減量，28.2%的受訪者期待外賣價格更優惠，26.9%的受訪者建議提升服務品質，減短配送時間，22.1%的受訪者建議少使用一次性餐具。

雖然戒不掉外賣，但是為了健康，劉洋會選擇一些口碑較好的連鎖餐飲店，而且儘量避免高油高熱量的食物，也會注重飲食搭配。

陳梅希望外賣餐廳可以註明食材，說明製作過程，有安檢和食材新鮮度的標誌。「還要注重環保，每天午飯時間後，公司的垃圾桶都會堆著很多廢棄的紙盒、塑膠袋和免洗筷等，如果不進行科學處理，對環境的破壞就太嚴重了」。

受訪者中，單身的占23.5%，處於戀愛中的占18.2%，已婚的占57.7%。男性受訪者占50.2%，女性占49.8%。

(中時電子報)