連假改裝車噪音擾民頻傳　警祭鐵腕加強取締

2018年04月04日 16:45 中時 張穎齊

連假期間，車輛改裝製造噪音的事件頻傳，警方對此在夜間實施加強攔檢取締，並祭出重罰來維護居民的安寧環境。（張穎齊翻攝）

連假期間，車輛改裝製造噪音的事件頻傳，警方對此在夜間實施加強攔檢取締，受檢的駕駛人必須配合警方檢查。（張穎齊翻攝）

清明連假到來，車流量攀高，基隆市警方近期發現，改裝汽機車導致排氣管製造高分貝的事件頻傳，尤其以深夜時間最為明顯，已嚴重干擾民眾生活及行車安全，警方對此展開加強取締，昨（3）日晚間於暖暖區源遠路攔查250輛汽機車，其中有4件違規，並依法處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，以維護居民的安寧環境。

基隆市警局三分局交通組表示，連假期間屢屢發生青少年群聚飆車的情事，不但違法造成交通危險，還常常將車改裝後製造大量噪音，讓居民不得安寧，經查發現，駕駛人為了愛現，會將車輛的排氣管改成高分貝噪音，且翹管排放大量廢氣、防燙蓋的面積也不足，明顯違規。

有鑑於此，警方於昨（3）日晚間9時至11時，聯合環保局及監理站於暖暖區源遠路共同執行「改裝車輛稽查及噪音取締」，針對非法改裝、噪音擾人的車輛實施攔檢，總共攔查汽機車約250輛，實施噪音檢測12輛。

警方指出，短短2小時攔檢中，就有4輛車將消音器拆除製造噪音，遂依違反道路交通管理處罰條例，重處6000元以上2萬4000元以下罰緩。此外，排氣管防燙蓋不全共3件、無照駕駛2件。

三分局說明，今年取締改裝排氣管違規、拍照函請環保局及監理機關召回車輛實施臨時檢驗共計256件，但噪音問題卻仍無法根絕，希望民眾發現改裝車輛時，拍照上傳環保局檢舉專區網站，共同維護居家安寧與優質交通安全環境。

最後，警方呼籲民眾，勿從事危險駕車行為及違規改裝車體設備，以免受重罰，警方也將持續不定時、不定點稽查取締，捍衛民眾居家安寧；另清明連假期間，也應注意行車安全，切勿疲勞駕駛、酒後駕車，並與前車保持適當間距，行前作好車輛保養及檢查。

(中時)