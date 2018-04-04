打小白球有一定風險 工程師揮桿K中董仔判無罪

2018年04月04日 16:51 中時 馬瑞君

38歲黃姓程式設計師於去年2月到台中高爾夫球場打球，風勢猛烈，小白球偏右飛出擊中在另一洞球道的林新醫療董事長林仁卿頭部，造成其頭部外傷等。台中地院審理後，認為黃男是依桿弟指示發球，該注意的都有注意，而打高爾夫球本身就有一定風險，判黃男無罪。

案發於去年2月18日下午3時許，當時黃男在球場西區第5洞準備開球，由於風勢猛烈，蘇姓桿弟看風向後，提醒黃男要盡量偏左擊球，看前方落點區沒人後，指示黃男可以擊球，但黃男打出的球偏右飛出，擊中在第1洞球道旁的林男。

黃男辯稱，當時桿弟目視前方視野範圍內沒有人，告訴他可以擊球，他才開始擊球，自認沒有過失。蘇姓桿弟則說，當天風勢較大，有建議黃男應盡量往左偏擊球，當時目視前方已是安全距離，沒看見旁邊的第1洞球道有人。

檢方認為，黃男擊球點與林男平行距離約130公尺，黃男應評估風勢和風向，依自身的擊球能力修正擊球方向，避免高爾夫球因風勢而改變方向，同時也要確認附近有沒有人在擊球落點範圍內，認為黃男疏於注意，依過失傷害罪嫌起訴。

台中地院審理後認為，高爾夫球運動的桿把、地形、擊球力道、當時風向、風速等都會影響球向和落地點，縱使擊球者善盡注意義務，也無法完全不擊中人，這是高爾夫球運動所具有的一定風險。黃男是桿弟指示下擊球、且在沒有違反任何擊球常規及應注意事項之下擊中人，難以認黃男有過失，判無罪。

(中時)