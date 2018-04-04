美國CH-53超級種馬直升機訓練中墜毀 4人罹難

CH-53是美國陸戰隊運量能力最大的直升機，但現役的CH-53E事故頻傳，安全有疑慮。(圖/US Marine)

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中時電子報

美國海軍陸戰隊發布聲明，一架 CH-53E超級種馬(Super Stallion)重型運輸直升機週二在加州墜毀，機上4名機組人員遇難。

軍事時報(militarytimes)報導，這架CH-53E是例行訓練任務，機上4人都是飛行員，事故發生在加州埃爾森特羅(El Centro)附近，不幸在當地時間下午2點35分左右發生墜機事故，4名飛行員都不幸罹難，親屬已趕往當地，目前還不便公布姓名。

這是美國陸戰隊一天內的第二起航空事故，稍早時，一架AV-8B海獵鷹(Sea Harrier)噴射戰機，墜毀在東非吉布提(Djibouti)，離中國大陸的駐紮地不遠。報告說，這架AV-8B屬於硫磺島號兩棲攻擊艦，當時準備降落，因不明原因失控而飛行員緊急彈射，目前飛行員受傷送醫。

CH-53E超級種馬是美軍運量最大的直升機，最大裝載量可達55人，3具通用動力T-64渦輪引擎提供巨大動力。不過機械構造也比其他直升機複雜的多。近年的意外事故不少，包括2016年1月在夏威夷海岸發生相撞事件，造成12名陸戰隊員身亡。到了2017年10月，沖繩又有一架CH-53故障迫降，幸而7名人員及時逃生，但直升機隨後起火，還引燃附近牧場。

CH-53的最新改良是CH-53K國王種馬(King Stallion)，具有更好的安全系統，可以提升妥善率，美國陸戰隊已計劃購買200架，然而國王種馬還要1年才能正式服役。

(中時電子報)

文章來源：Marines: 4 dead in CH-53 crash

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