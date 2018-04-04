國4菜車翻覆 釀2後車追撞

張女駕駛廂型車撞上中央護欄後，翻覆在內側車道，車內滿載的蔬果散落一地。（王文吉翻攝）

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中時
李男駕駛藍色自小客，為閃避翻覆的廂型車，遭後方車輛追撞。（王文吉翻攝）

國道4號神岡段3日清晨發生3車追撞事故，一輛廂型車自撞護欄翻覆後，後方2車閃避不及追撞上去，意外造成廂型車駕駛張女、遭追撞自小客車駕駛李男受傷送醫。國道警方表示，3輛車的駕駛都沒有喝酒，因廂型車女駕駛傷重還無法偵訊，事故原因還要進一步釐清。

警方調查，46歲張女3日清晨5時許駕駛廂型車，行經國道4號西行7.5公里處，撞上中央護欄，翻覆在內側車道，駕駛藍色自小客的23歲李男見狀，減速往中線車道閃避，遭駕駛自小客車的70歲柯翁追撞，意外造成李男、張女分受輕重傷送醫。

廂型車滿載的蔬果散落一地，張女因遭翻覆車輛壓住，傷勢嚴重，經光田醫院檢查，除頭部有20公分左右撕裂、顱內出血狀況外，還有肺部挫傷、肋骨及左手腕骨折，目前仍在加護病房觀察，還有生命危險

救護人員指出，現場路面一片凌亂，所幸遭翻覆車輛壓住的女駕駛，已由光田醫院救護車人員救出送醫，他們趕緊幫頭部擦挫傷李男包紮止血，並送往豐原醫院治療。

國道警察泰安分隊長陳繼昌表示，車禍是廂型車撞上中央護欄翻覆後，後方車輛閃避造成追撞意外，3名駕駛都沒喝酒，至於廂型車撞車翻覆原因，要等到張女清醒後才能釐清。

(中時)

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