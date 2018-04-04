腹瀉疫情不減 運動飲料別亂用

上周國內腹瀉門急診就醫仍有超過14人次。（疾管署提供）

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國內不僅流感尚未脫離流行期，腹瀉人數也居高不下，上周全國還有超過14萬人次門急診，近幾周疫情並未明顯下降，明天起氣團來襲，疫情難免再度波動，對此，食藥署提供急性腹瀉的首要處置是及時補充水分、預防電解質失衡，避免嚴重脫水。

疾管署疫報中心副主任郭宏偉表示，上周全國腹瀉的門急診就診為14萬0659人次，民眾仍要注意手部及飲食衛生。其實相較於農歷年後的2月中、下旬腹瀉高峰期，上周才減了2萬人次，等於近幾周來的疫情趨緩的幅度不大。

食藥署對於腹瀉的疫情，特別提供國人對抗腹瀉之道、尤其嬰幼兒，食藥署表示，原則上並不需要禁食，除非伴隨嚴重嘔吐或腹脹、腹痛。重要的是運動飲料因糖含量高、電解質含量低，一般不能用來代替「口服電解質水溶液」，這是很多民眾對於腹瀉處理的迷思。

食藥署簡任技正陳可欣提醒家長或家中照護者，急性腹瀉好發於兒童及嬰幼兒，然而解稀水便不一定就是腹瀉，需伴隨次數增多、氣味或顏色改變才算數，但不要輕信嬰幼兒「吐奶剉青屎」的急性腹瀉是被嚇到，要到廟裡收驚的說法。

陳可欣認為，家長要注意嬰幼兒腹瀉時的飲食與適時就醫治療，吃東西以清淡飲食為主，避免高油高糖食物刺激腸胃，造成腹瀉或嘔吐加劇。如果糞便有血絲或嚴重脫水、活動力減低、躁動、持續腹痛、無法入睡與發燒2至3天以上，應該就醫確診。

最重要是不要自行服用止瀉劑，應先了解致病原因是來自於食物中毒、病毒或細菌感染引起，大部分的急性腹瀉不須服藥，除非「抵抗力較差的病人」或合併有高燒、腹脹、腹瀉或全身倦怠，但仍要依照醫師指示謹慎使用藥。

(中時)

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