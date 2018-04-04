今年學雜費最高漲3.75％ 大學怨「看得到、吃不到」

2018年04月04日 16:53 中時 林志成

教育部昨公布大專學雜費調整辦法，今年各大學一般可調整2.5％，但如果有完善助學計畫或跟學生充分溝通，可調高到3.75％，5月31日前提出申請，6月底核複。不過對於教育部每年玩這一套，大學覺得厭煩，表示「看得到，吃不到」，真正申請調漲的學校應該很少。

現在公立大學每學期學雜費平均3萬元、私立5.5萬元，如果調升2.5％，分別漲750元、1375元；有完善助學計畫的學校可漲3.75％，公立將多1125元、私立將多2063元。

教育部高教司副司長朱俊彰表示，他們根據行政院主計處公布的消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率及受雇員工薪資年增率等3項指標，算出今年大學今年學雜費的調幅是2.07％。

去年大學學雜費原可調漲0.44％，但沒有任何學校通過，因此可以加到今年來，致使今年最高調幅是2.51％。不過根據「專科以上學校學雜費收取辦法」，每年最高調幅是2.5％，因此教育部今年就以2.5％為上限。

朱俊彰表示，大學要申請調高學雜費2.5％，必須滿足3個條件：一、在學校網頁公開財務資訊；二、符合學雜費審議基準表的財務、助學及辦學綜合成效指標；三、完成校內資訊公開程序及研議公開程序。

此外，如果學校做得更多，調幅上限可乘以1.5倍，也就是達到3.75％。朱俊彰說，除了原先三項指標要做到外，如果在完善助學計畫、學雜費調整支用計畫、徵詢學生意向過程及具體學生意向統計數據等三項中做到一項，學雜費就可申請調漲3.75％。

台北海洋技術學院校長唐彥博表示，教育部每年提這樣的學雜費調整方案，附帶很多規定，最後大學「看得到，吃不到」，申請調漲意願不會太高。

(中時)