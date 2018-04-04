江宜樺訪陸會涉台官員、智庫 促進兩岸青年交流

2018年04月04日 16:57 中時 張理國

前行政院長江宜樺上月底前往中國大陸參訪，除在上海交通大學及北京清華大發表演講，另外也參訪若干學術機構、青創基地、智庫單位，並會晤大陸涉台事務官員，江宜樺希望透過此次參訪，實地深入瞭解中國大陸在近年來的發展及變化，並規劃如何促進兩岸青年的良性互動與交流。

江宜樺是應學界友人之邀，於3月29日前往中國大陸參訪。此行主要活動是在上海交通大學及北京清華大學各發表一場演講，江宜樺在上海交大的講題是「漢娜．阿倫特哲學思想的時代意義」，在北京清華的題目是「公共治理經驗談」。

除了演講，江宜樺也拜會了上海交大、北京清華大學以及北京大學的校領導，並特別前往清華蘇世民學院參訪，瞭解該學院培養全球青年領袖人才的課程規劃，以及長風基金會未來與該學院合作培育台灣青年人才的可能。

在智庫方面，江宜樺與中國社會科學院台研所、清華大學國家戰略研究院、北京民智研究院等機構負責人晤談；同時也接受邀訪單位的安排，與若干大陸涉台事務機構官員及學者專家會晤，就目前兩岸關係之現況及未來可能發展交換意見，以增進彼此之瞭解。

此外，江宜樺也參訪了台灣青年在大陸的創業平台，表達對赴陸發展青年的關心，並參加台灣企業在大陸舉辦的文化交流活動，替赴陸打拼之台商加油打氣。

長風基金會表示，江宜樺此次參訪行程，是卸任之後第一次赴陸參訪，距離上次到大陸參訪演講，已經有十年之久。江前院長希望透過此次參訪，實地深入瞭解中國大陸在近年來的發展及變化，並規劃如何促進兩岸青年的良性互動與交流。

(中時)