契作全國1成蜂農 打造全國最大蜜蜂工坊

2018年04月04日 17:30 中時 許素惠

土庫蜜蜂工坊是台灣唯一獲美國迪士尼授權的蜂蜜公司，品質深受國內外肯定。（許素惠攝）

蜜蜂採收後還得經過層層過濾，以及嚴格的農藥殘留及成分等檢驗合格後，才分裝出售。（許素惠攝）

為了讓品質穩定，蜜蜂工坊將蜜蜂以均質槽均質化。（許素惠攝）

結晶蜜以低溫溶解。(許素惠攝)

雲林土庫黃承澤、黃俊壹等5堂兄弟承繼祖、父衣缽，堅持在無農藥化肥汙染的場域養蜂，全國多達一成蜂農是契作夥伴，並自設實驗室嚴格為426項農藥殘留把關，取得多項國際認證與肯定，還獲美國迪士尼唯一授權，打造了全國最大的蜜蜂工坊。

黃氏家族堪稱雲林歷史最悠久的養蜂世家，最難能可貴的是，傳承至第三代，黃世欽、黃承澤、黃俊壹、黃金堂、黃親皇5堂兄弟依舊齊心合力，承續阿公與阿爸的甜蜜祖業。

為產出最天然的聖品，落實產地到餐桌的理念，黃氏兄弟自行整理蠻荒野地養蜂，也以契作凝聚全國1成共150戶蜂農，包括泰國都有他們的契作蜂農，國內外每處蜂場兄弟年年踏訪多次，要求無農藥化肥汙染。

產地巡視只是基本，兄弟更引進新穎前進的檢測系統，設立實驗室桶桶檢驗，層層分篩、過濾、均質，結晶蜜並以低溫溶解，使養分不流失，而且通過426項農藥殘留、CNS1305蜂蜜國家標準86項動物性用藥殘留等檢驗，確保每滴蜜都質純營養且安全。

幾近完美的堅持，讓蜜蜂工坊的蜂蜜榮獲FSSC22000、GFSI、SGS、台灣養蜂協會等多項國際認證與國內認可，坐擁國內外多重銷售通路，並獨家取得美國迪士尼授權，許多食品大廠特別標示使用蜜蜂工坊蜂蜜為食材，足見品質很受信賴。

(中時)