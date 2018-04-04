氣候適宜蜂蜜豐收 價格比去年便宜1成

2018年04月04日 17:10 中時 許素惠

因為除草劑等農藥使用氾濫，以及極端氣候影響，近幾年來蜜蜂大量減少，連帶蜂蜜價格也隨之水漲船高，令消費者下不了手，今年雨量等氣候因素適宜，蜂蜜增產，蜂農豐收，價格也回穩，估計至少比去年便宜1成，產地價每公斤300至400元，不再讓人吃不起。

土庫鎮農會有兩班養蜂產銷班，班員20人，雖然只占全國1000餘戶蜂農不到1/50，可是小鎮卻是台灣重要的蜂蜜集散地，全國一半以上的蜂蜜都匯集到土庫，處理包裝後再售往全國各地。

土庫鎮農會總幹事黃萬聰指出，近年來因為環境持續惡化，加上氣候極端，蜜蜂數量大量減少，台灣因農藥使用情況更嚴重，蜂農大吐心酸說蜜蜂愈來愈難養，該農會養蜂產銷班有班員因而棄養從農，或自泰國進口龍眼蜜出售因應。

蜂農李秉芳指出，蜜蜂對周遭環境很敏感，只要汙染就容易大量死亡，曾有專家探討蜜蜂為何突然消聲匿跡，環境的破壞就是主因，所以養蜂最好在沒有農藥與化肥的區域，深山野地最適合。

蜂農李景涼表示，去年春天台灣本產的蜂蜜產量幾近於零，因為許多蜜蜂在霸王級寒流中被凍死，蜂農手上都沒有蜜，市面僅存隔冬舊蜜及進口蜜，但是價格還是上漲，令人忘而卻步。

「今年不錯啦！總算有得賣了！」蜂農李倫德表示，養蜂以200箱為基本，環境好天氣佳，一年約產20桶，每桶300公斤，今年估計產地價每公斤至少有300、400元，所以養蜂人家都豐收，民眾可以趁著價格稍緩，品嘗正港的台灣蜜

(中時)