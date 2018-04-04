荷蘭律師作偽證遭判30日　成「通俄門」首遭判刑者

2018年04月04日 17:01 中時 施施

捲入美國總統川普競選團隊「通俄門」的荷蘭律師茲萬（Alex van der Zwaan）早前承認作偽證，3日被華盛頓聯邦地方法院判刑30日，並罰款2萬美元，成為通俄門調查首位遭判刑者。

法官傑克遜（Amy Berman Jackson）表示，茲萬犯下的並不是偶然的錯誤，而是故意說謊，因此應該將他收監、以嚇阻其他企圖在聯邦調查員面前說謊的被告，尤其案件又涉及國際層面。法官又批評茲萬，將個人利益凌駕於法律之上。茲萬在聽證會上致歉：「我做錯了，向法院及妻子道歉。」

通俄門特別檢察官穆勒對茲萬的指控，與干預美國選舉或川普競選團隊的運作並無直接關係；但有助於調查川普前競選經理曼納福特及團隊成員蓋茨十多年前為親俄的烏克蘭前總統亞努科維奇及其政黨工作一事。兩人去年被起訴串謀洗黑錢，以及為親俄的亞努科維奇向華府游說。茲萬的相關調查也顯示出穆勒不容許任何人阻撓調查的決心。

去年11月，33歲的茲萬接受聯邦調查局（FBI）盤問時聲稱，自己與蓋茨最後一次接觸是在2016年8月互通短訊。但實際上，茲萬與蓋茨至2016年9月仍有接觸，甚至還錄下相關通話，並删除兩人往來地電郵。茲萬上月承認在蓋茨接觸的問題上，向調查人員作偽證。

(中時)