民進黨台南市黨部被控侵犯勞動人權 判賠23萬

2018年04月04日 17:17 中時 洪榮志

民進黨前專員吳宥成指控台南市黨部無故解雇且提前退勞保，還休假不足，侵犯勞動人權，經勞資協調未果提告後，台南地院認定，市黨部此舉不合法，應給付薪資及加班費23萬多元，全案還可上訴。市黨部主委顏純左回應說，將等收到判決書，再決定後續處理。

吳宥成是民進黨中央黨部招募的一年一聘專員，前年10月被派到台南市黨部，並約定每月薪資為2萬7600元與交通津貼3000元，合計3萬600元。

2016年10月吳開始工作後，去年3月20日中央黨部組織部突然以電話通知不適任，做到3月31日為止，但市黨部卻提前於3月22日強行將他退保。

吳宥成不滿被無故解聘，加上6個月的工作期間僅休假4天，且是春節連假，曾向台南市政府勞工局申請勞資糾紛協調2次，請求市黨部給付去年4到9月薪資共18萬3600元，以及任職期間於假日及國定假日共上班48天未給付的加班費4萬8960元，合計23萬2560元。但因雙方沒有共識，調解不成立。

市黨部認為，專員的工作內容是跑選民服務，上班地點並非僅限市黨部辦公室，也沒有規定他每天必須到辦公處所，上下班又不用打卡，僅需每3個月將工作紀錄交給市黨部再轉交中央黨部，實際監督解聘權均在中央黨部。

市黨部還強調，並沒有與吳宥成簽訂雇傭契約關係，不應以職稱或是否有投保勞工保險，推論兩造間存有雇傭契約。

不過，法官認為，既然市黨部主張吳宥成的雇傭關係隸屬中央黨部，為何市黨部認為吳不適任，並依勞基法第11條第5款終止勞動契約？如果雙方沒有雇傭關係，市黨部對吳有何考評權利？況且每個月均發給吳固定薪資，如果沒有雇傭關係，何來固定薪資？法官據此認定，市黨部終止雙方勞動契約並不合法，吳依勞動契約請求給付23萬2560元有理由。

(中時)