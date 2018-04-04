台維斯盃台北開戰 莊吉生「回家比賽」拚保級

2018年04月04日 17:25 中時電子報 林宋以情

本次國家隊單打排名最高的莊吉生提前回台備戰，做好萬全準備（海碩整合行銷提供）

台維斯盃網球亞大區二級升降賽，中華隊4月7日至8日在台北網球中心「回家比賽」迎戰伊朗，派出2016台北世大運男單金牌莊吉生、「小胖」楊宗樺、謝政鵬、彭賢尹及新生代好手許育修，全力拚保級。

台維斯盃也正好為印尼雅加達亞運提前暖身，總教練江勁彥表示，此次陣容主要配合亞運培訓，「這是在亞運前國家隊最後一次比賽，希望能在主場留下勝利，雖然帳面上的成績，我們大幅領先伊朗，但是球是圓的，我們還是需要全力以赴。」

中華代表隊成員莊吉生、楊宗樺、謝政鵬、彭賢尹、許育修，異口同聲誓言保住二級，「難得大家聚在一起，集訓的同時也一起備戰三太子盃，氣氛很好，也希望能夠保級成功。」

伊朗隊總教練Saeid Ahmadvand則表示，以學習心態前來面對中華隊，「加上這次是在硬地球場，我們國內多數是紅土，這是我們的劣勢也是優勢，在快速的球場，很多事都有可能發生。」

台維斯盃內湖網球中心登場，4月7日上午11點起進行兩點單打，4月8日上午11點雙打、兩點單打，先拿下三點的球獲勝保級。

(中時電子報)

國內雙打排名最高的謝政鵬和彭賢尹，期待與伊朗的對決（海碩整合行銷提供）