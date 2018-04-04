防治登革熱向下扎根 新興國中學子化身防蚊尖兵

2018年04月04日 17:27 中時 曹婷婷

南區區公所、國家衛生研究院病媒蚊傳染病防治中心共同在新興國中開設「科學防蚊實驗」，培育防蚊小尖兵，讓孩子們從生活落實防蚊。〈曹婷婷攝〉

台南3年前爆發登革熱大流行，也使得登革熱防治概念向下紮根、走進校園；南區區公所、國家衛生研究院病媒蚊傳染病防治中心共同在新興國中開設「科學防蚊實驗」，培育防蚊小尖兵，讓孩子們從生活落實防蚊。

在南區區長朱棟及金華里柯崑城里長的牽線下，國家衛生院病媒蚊傳染病防治中心將防疫課程推廣至新興國中，日前，新興國中愛心服務社20餘人走入金華社區進行實際防治，未來，也將服務觸角深入社區。

課程設計共3大主軸，分別為「病媒蚊生態與習性認識」、「科學防蚊實驗操作」與「教育推廣訓練」；藉由病媒蚊生態與習性認識登革熱病媒蚊相關知識，了解防治根本是從孳生源管理「巡、倒、清、刷」做起；科學防蚊實驗由實作加強學生對病媒蚊瞭解，測試病媒蚊防治方法。

柯崑城指出，金華里推動登革熱病媒蚊防治多年，除定期孳生源管理外，更在社區普設誘卵桶、誘殺桶等，了解哪個地方容易孳生病媒蚊，防治登革熱成效良好，此次結合新興國中，讓學生也能一起為社區登革熱防治付出一己之力。

新興國中校長蘇恭弘感謝國家病蚊媒傳染病防治研究中心到校協助開課，培育病媒蚊衛教與防治種子尖兵，生動活潑課程讓學生將防治登革熱的正確觀念與熱情影響並傳遞給身邊的人，透過社團課程，讓對登革熱防治不熟悉的學生們，循序漸進瞭解如何防疫。

社團老師汪松霖表示，新興國中將服務精神落實於生活當中，透過社區推廣訓練，建立學生在地服務，讓學生實際推廣防治知識於家庭、學校與社區，相信會讓更多人了解登革熱防疫之道，使整個登革熱防疫網更完善。

(中時)