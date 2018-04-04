防治登革熱向下扎根 新興國中學子化身防蚊尖兵

新興國中開設「科學防蚊實驗」，培育防蚊小尖兵，讓孩子們從生活落實防蚊，更實際走入金華社區進行實際防治。〈曹婷婷攝〉

友善列印
中時
南區區公所、國家衛生研究院病媒蚊傳染病防治中心共同在新興國中開設「科學防蚊實驗」，培育防蚊小尖兵，讓孩子們從生活落實防蚊。〈曹婷婷攝〉

台南3年前爆發登革熱大流行，也使得登革熱防治概念向下紮根、走進校園；南區區公所、國家衛生研究院病媒蚊傳染病防治中心共同在新興國中開設「科學防蚊實驗」，培育防蚊小尖兵，讓孩子們從生活落實防蚊。

在南區區長朱棟及金華里柯崑城里長的牽線下，國家衛生院病媒蚊傳染病防治中心將防疫課程推廣至新興國中，日前，新興國中愛心服務社20餘人走入金華社區進行實際防治，未來，也將服務觸角深入社區。

課程設計共3大主軸，分別為「病媒蚊生態與習性認識」、「科學防蚊實驗操作」與「教育推廣訓練」；藉由病媒蚊生態與習性認識登革熱病媒蚊相關知識，了解防治根本是從孳生源管理「巡、倒、清、刷」做起；科學防蚊實驗由實作加強學生對病媒蚊瞭解，測試病媒蚊防治方法。

柯崑城指出，金華里推動登革熱病媒蚊防治多年，除定期孳生源管理外，更在社區普設誘卵桶、誘殺桶等，了解哪個地方容易孳生病媒蚊，防治登革熱成效良好，此次結合新興國中，讓學生也能一起為社區登革熱防治付出一己之力。

新興國中校長蘇恭弘感謝國家病蚊媒傳染病防治研究中心到校協助開課，培育病媒蚊衛教與防治種子尖兵，生動活潑課程讓學生將防治登革熱的正確觀念與熱情影響並傳遞給身邊的人，透過社團課程，讓對登革熱防治不熟悉的學生們，循序漸進瞭解如何防疫。

社團老師汪松霖表示，新興國中將服務精神落實於生活當中，透過社區推廣訓練，建立學生在地服務，讓學生實際推廣防治知識於家庭、學校與社區，相信會讓更多人了解登革熱防疫之道，使整個登革熱防疫網更完善。

(中時)

墾丁沒救了….一碗乾麵一百八 轉… 精品咖啡機再進化 全新Nespresso…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。