精品咖啡機再進化 全新Nespresso Expert提供美式咖啡選項

Nespresso Expert全新咖啡機，9800元。（Nespresso提供）

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飛利浦Saeco咖啡機與湛盧咖啡合作，推出全新的「微品豆」新包裝，共10款湛盧精品咖啡豆。（飛利浦提供）

國人喝咖啡的習慣漸漸改變，連家裡的咖啡機也越來越講究，瑞士咖啡品牌Nespresso今年就推出了全新咖啡機Expert，更因應台灣人熱愛大杯美式的習慣，首度加入了全新的美式咖啡選項，而飛利浦Saeco則攜手湛盧咖啡，發表了講究最佳賞味期的全新「大確幸『微品豆』包裝方案」，以滿足國人對品味咖啡的需求。

Nespresso Expert全新咖啡機此次加入了創新的4款咖啡食譜，包括Ristretto 極致濃縮咖啡、Espresso 濃縮咖啡、Lungo 大杯咖啡，另外還有因應國人習慣而加入的Americano 美式咖啡，還能依照個人喜好而選擇3種水溫，加上現在不能少的聯網科技，透過手機APP即能設定運作時間，在起床之時，咖啡早已貼心準備好。

飛利浦Saeco咖啡機繼續延續義大利的傳統咖啡工藝精神，除了去年與湛盧咖啡合作的「大確幸咖啡方案」以外，今年再度推出全新的「微品豆」新包裝，講求以獨家氮氣填充技術，嚴密封存湛盧精品咖啡豆，讓其最佳賞味期可延長三倍，此次共推出10款湛盧精品咖啡豆，全新方案也提供1張兌獎券可換「微品豆」共6盒的全新兌換選項。

(中時)

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