交通部振興觀光補助 台東業者建議應比照花蓮

2018年04月04日 17:29 中時 莊哲權

交通部振興觀光方案獨漏台東，地方一片譁然，立委劉櫂豪表示，觀光局已承諾振興方案台東縣會一體適用，目前尚在規畫中；而台東縣議會議長饒鈴4日與地方觀光業者召開記者會，呼籲中央不要遺忘交通最艱困的台東，旅遊業者則建議補助方案應比照花蓮辦理。

交通部振興觀光，除了提供花蓮大地震後給予遊客住宿補貼，現在又計畫針對南部4縣市也提供補助，但是夾在花蓮和南部中間的台東縣卻獨漏，觀光景氣低迷好久的台東縣旅宿業者心在淌血，台東縣政府並在第1時間發布新聞稿，質疑中央有欠公允。

立委劉櫂豪表示，獲悉南部振興方案消息後，已和交通部長賀陳旦、觀光局長周永暉聯絡，部長和局長都承諾南部振興方案台東會一體適用，振興觀光產業計畫會結合花東與南部區域旅遊。因暑假旅遊旺季即將到來，他要求觀光局要速擬訂方案，以提振觀光人潮，促進觀光產業。

議長饒慶鈴與台東多家旅行業者暨相關旅行公會代表則在4日舉行「振興觀光獨漏台東 拒當被遺忘的孤島」記者會，發出不平之鳴。

饒慶鈴表示，前陣子花蓮地震，連帶打擊到台東的觀光業，中央政府並沒有幫忙，全靠業者自力救濟。這次聽到交通部只針對南台灣特定縣市補助，覺得很難過。

她說，台東是全台灣最難到達的地方，又在第一時間被遺漏，對台東是雙重打擊。現在交通部在反彈聲浪之下，終於將台東補列進補助計畫，亡羊補牢，猶未晚矣，台東人不能每次都被遺忘。

台東縣中小企業協會理事長楊珍琪表示，這次發出怒吼，是因為台南、高雄、屏東，甚至連澎湖都有，最辛苦最偏遠的台東卻被忘記了，台東人要的是公平的對待，交通部開始研擬補救方案很好，但具體如何還不知道，希望不要再放台東人鴿子。

而台東縣旅行商業同業公會代表翁代吉則指出，站在第一線做旅遊業務，過年後到現在的影響非常明顯，花蓮因為震災有補助，南部4縣市也有補助，台東就會被跳過，對大家的生計有嚴重影響，中央的補助方案尚在研議，建議至少應比照花蓮的補助方式。

(中時)