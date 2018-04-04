東岸棒球聯盟U18邀請賽 12支球隊開打

2018年04月04日 22:00 中時 莊哲權

東岸棒球聯盟U18邀請賽，於清明節連假首日引燃戰火。（莊哲權攝）

台東一向都是棒球人才重要資源庫，但因出外比賽常出現缺經費窘狀，由綺麗珊瑚與台東體育中學共同主辦的第2屆東岸聯盟U18邀請賽，於清明連假首日引燃戰火，共有12支球隊參賽，讓本地的棒球選手，在不愁經費情況下，便能與外縣市球隊切磋球技。

邁入第2屆的東岸聯盟U18邀請賽，4日到8日在體中棒球場開打，今年共有12支隊伍參加，分成2組進行賽事，除了地主東體紅隊、台東縣聯隊、成功商水、台東大學藍白隊外，還有高苑工商、高雄市聯隊、西苑高中、台中市聯隊、穀保家商、新北市聯隊、玉里高中，共約300名頂尖球員切磋球技。

台東體中校長林鴻源表示，東部一直都是棒球人才重要資源庫，不少職棒選手都出自台東，但因環境限制，外出比賽花費驚人，只能選擇性參賽，而缺少高張力比賽歷練，東岸聯盟的開辦就是希望讓東部球隊不愁缺乏出外比賽經費，並帶動地區整體成長。

他說，綺麗珊瑚近年投入資源挹注台東基層棒球，去年6隊參賽，今年已經倍數成長，而且都是西部傳統強隊，甚至有組成聯隊，規模更加擴大，相信這次賽事精采可期，也希望東岸聯盟邀請賽的持續舉行，讓台東從成棒、青棒、青少棒到少棒的4級發展，能有完整的串連。

(中時)