=LOVE愛上台灣 過馬路看小綠人倒數好嗨

2018年04月04日 17:42 時報周刊 溫博鈞

「=LOVE」演出大港開唱，發現已有台灣粉絲支持感到興奮。（取材自推特）

上月在高雄「大港開唱」中，由日本偶像界女王指原莉乃擔任製作的新團「=LOVE」以可愛模樣征服了許多觀眾。最令台粉開心的是，這是她們首次舉行海外演唱，就獻給了台灣。

來到大港開唱最訝異的是？音嶋莉沙說：「我們第一次在海外演出，原以為大家應該不太知道我們，沒想到卻有很多吶喊支持著我們的台灣粉絲，太令人驚喜了！」佐佐木舞香也說：「竟有舉著我們名字扇子的觀眾，真高興！」

齋藤Kiara愛上了台灣美食，她說：「台灣東西超好吃，還有一些潮潮的地方可以拍出可愛照片！」大場花菜特愛街景，她說：「我尤其愛紅綠燈！最後倒數10秒下面的人還會開始小跑步，超有趣！每次過馬路時都好開心。」

・團員全員聲優

團名英文讀做「Equal Love」，團員出身自培育聲優的動畫學院。跟一般偶像最不同之處，=LOVE演唱會中竟可以攝影，照片也可直接上傳社群網站，而團員若看到喜歡的照片也會轉發，指原製作人甚至會來按讚。

回憶起參加甄選時，髙松瞳說：「當初聽指原製作人說『要選想改變生活的人』所以報名，給了我很大影響。」瀧脇笙古說：「記舞步、記歌詞、上綜藝節目的談話，都是考驗。」自認舞蹈不強的佐竹音乃則說：「集訓時曾有一整天都在練舞，當時真覺得撐不下去，但看到粉絲給我的鼓勵話語，總讓我能再站起來。」

較年長的大谷映美里對台灣粉絲表示感謝：「=LOVE第一次來到台灣，與很多人相遇相知，我們會為能再見到台灣朋友們繼續努力。我愛台灣！」

(時報周刊)