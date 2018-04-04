推廣梅子產業 仁愛鄉舉辦「梅來原趣」DIY體驗

2018年04月04日 17:48 中時 楊樹煌

▲為推廣梅子產業，仁愛鄉舉辦「梅來原趣」採、製梅DIY，吸引千人熱烈參與採製體驗的熱鬧場景。（楊樹煌攝）

▲參與體驗採製梅的各級長官，展示出他們製梅的成果。（楊樹煌攝）

仁愛鄉公所為推廣互助新生梅園區的青梅產業，今4日下午在互助國小辦理「梅來原趣」2018仁愛互新採、製梅DIY體驗，並與泰雅渡假村合作推出輕旅行等系列活動，吸引近千人參與採、製梅，並一起體驗動手做脆梅的樂趣。

南投縣長林明溱、前縣長林源朗伉儷、原民局長張子孝、南投農田水利會長林庚辛、泰雅渡假村總經理李吉田、縣議員廖文賢、林芳妤及仁愛鄉農會理事長林高堂、總幹事戴錦稔以及各村村長、校長等為了這項難得的千人採製梅活動都熱烈參與，現場氣氛熱鬧滾滾。

現場除了千人製梅活動，也有仁愛鄉互新賞梅專區3部落~清流、中原、眉原部落農特產、手工藝聯合展售，並有織布體驗、狩獵射箭體驗及搗米體驗，吸引許多遊客到場參加。

林縣長在活動中，特別肯定仁愛鄉互助和新生兩村所生產的青梅，品質優良又無毒農藥，非常適合做為梅製品，並讓民眾來體驗，非常有意義；希望能漸進推廣至全國，成為觀光活動，讓更多人都能來體驗原民部落文化的特色之美。

仁愛鄉長江子信表示，公所對青梅產業推廣行銷已連續多年，今年特別新增採梅，讓遊客親自下園採摘青梅，再親手製梅，體驗農民辛苦，尤其今年並與泰雅渡假村合作推出製梅輕旅行，延長遊客留在部落時間，深入體驗原民文化，促進地方產業發展。

(中時)