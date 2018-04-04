甜品控的大滿足！抹茶紅豆白玉、提拉米蘇都變披薩啦

白玉抹茶紅豆披薩。（SPIGA PASTA提供）

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黃豆粉麻糬煉乳披薩。（SPIGA PASTA提供）
提拉米蘇披薩。（SPIGA PASTA提供）

去年9月開幕的「SPIGA PASTA石壁家義大利麵」，主打「生義大利麵」搭配各種食材料理的季節性菜單，今年春季推出令人耳目一新的「日式甜披薩」，嚴選日本山茶花強力粉製做披薩麵糰，並結合具日系代表性的甜品風味製出甜披薩，有白玉抹茶紅豆披薩、黃豆粉麻糬煉乳披薩、黑糖黃豆粉披薩、提拉米蘇披薩等口味。

日本山茶花強力粉裡的灰份含量較少，使麵粉質地相較細緻，而透過1個晚上以低度冷藏2次發酵，能讓酵母減慢活動速度，產生更為豐富的美味以及具口感的氣孔膨度，因此現點現做爐烤出爐的餅皮，吃起來口感特別軟Q有彈性，香氣豐富。

白玉抹茶紅豆披薩有著日系經典代表的抹茶苦香與紅豆餡香甜綿密，擺上一顆顆軟Q白玉，是許多日系甜品迷的最愛；黃豆粉麻糬煉乳披薩帶有黃豆粉香氣與煉乳香甜，還能吃到日式麻糬Q彈細緻；同樣使用黃豆粉製作的甜披薩，還有加入黑糖醬汁點綴、吃起來黑糖香氣十足的黑糖黃豆粉披薩。

除了印象中的日式用料，主廚則也以人氣的甜點提拉米蘇為概念，將馬斯卡彭起司、巧克力粉等元素製作出獨一無二的香濃提拉米蘇披薩，特別的是，此款披薩附有咖啡香甜酒，帶有些許咖啡酒香的醬汁，除增添披薩層次風味，更是大人系甜點裡少見的獨特風味。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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