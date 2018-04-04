《中時晚間快報》陸美貿易戰全面開打 涉及高達3兆台幣產品

《中時晚間快報》陸美貿易戰全面開打 涉及高達3兆台幣產品

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中時電子報
綜合報導

◎陸美貿易戰 全面開打 涉及高達3兆台幣產品

為報復美國301課稅清單，大陸央視報導稱，大陸官方發布對美國的關稅反制措施，對原產於美國106項商品加徵關稅。

◎張鏡湖指控 4董意圖霸占文大校產

文化大學董事會去年11月選出盧希鵬為新校長，但爭議不斷。文化大學董事長張鏡湖昨天（周二）召開記者會，指控尹衍樑、李傳洪、張冠群及袁興夏等4位董事，意圖掏空文化大學資產及罷占董事會，他痛心疾首，再無任何文字可以形容。

◎連假首日國道塞爆 蘇花改比去年多3成車輛

立委鄭寶清今天在交通委員會質詢表示，中華郵政公司員工招待所入住率平均不到3成，現在已經花了2689萬蓋員工招待所，還要繼續蓋5個，質疑是否有此需求。此外，中華郵政郵保付合作淘寶，也被立委批評，一年使用不到百次，效率極差。

◎加州YouTube總部發生槍擊 多人受傷 槍手死亡

在舊金山南部聖布魯諾(San Bruno )的YouTube總部今天驚傳槍響，傳聞這名槍手是一名女子，有人胸口中彈，目前造成至少1死4傷。警方稍後證實，女性槍手在射擊後自戕身亡， 警方已封鎖現場調查中。警方在推特上告知民眾，槍擊現場尚未得到控制，要求附近民眾遠離事發地點。

(中時電子報)

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